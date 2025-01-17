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糖尿病沉默殺手 三多一少是警訊

2025/01/17 05:30
糖尿病沉默殺手 三多一少是警訊

▲王郁晴醫師模擬胰島素施打位置。（照片提供／王郁晴）

文／王郁晴

1名73歲的婦人，有乳癌病史，因全身無力、腹瀉至急診，抽血檢查發現隨機血糖竟高達500多，正常情況下隨機血糖值不應超過200，立即給予胰島素治療。

在門診抽血檢查發現她的糖化血色素高達14.5%，已超過正常值5.7%的2倍之多。經過3個月的口服藥及胰島素注射，回診追蹤，糖化血色素已經下降到7.1%，每日的空腹血糖也降到110以下，婦人目前血糖控制良好，也不再像之前一樣整日乏力。

多吃、多喝、多尿、體重減輕

糖尿病又被稱為「沉默的殺手」，在剛開始發生時，常常沒有症狀。部分病患因眼科或外科檢查，如眼睛問題、慢性傷口反覆感染久久不癒等，透過轉介，才得知糖尿病已經很嚴重。因此，除非透過定期健檢，不然糖尿病初期很難被發現。

當出現「三多一少」，也就是「多吃、多喝、多尿、體重減輕」症狀時，常常已經是身體出現「糖毒性」的警訊，到門診就醫時，糖化血色素往往超過10%以上。

血糖過高也可能產生所謂「酮酸中毒」急症，包括：虛弱無力、心跳加速、頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、腹部疼痛、呼吸急促等，一定要及時介入治療，不然恐怕有生命危險。

民眾可以透過例行體檢，找出自己是否有血糖異常的問題，一旦發現為糖尿病前期或是糖尿病初期時就好好控制血糖，避免未來出現大小血管病變，甚至影響腎臟、心臟、眼睛等重要器官的風險。

此外，體重過重、高血壓、高血脂、一等親有糖尿病、曾被診斷為妊娠糖尿病的婦女、過往有空腹血糖異常病史等糖尿病高風險群，更需要定期配合醫師追蹤及篩檢血糖、維持良好生活作息、控制飲食及體重，避免糖尿病找上門。

◎胰島素施打注意事項

●施打位置：距離肚臍約一拳頭的肚皮、大腿前外側的上1/3處、臀部外上1/4處以及上臂外側等皮下脂肪較厚的區域皆可。

●避免同一位置施打：固定位置施打可能引起脂肪肥厚或萎縮，降低藥效，並導致局部出現硬塊、凹陷或紅腫。

●針對敏感體質：部分人可能對針頭或藥劑過敏，若出現紅疹、搔癢等症狀，需就醫檢查是否需更換針頭或藥劑。

（作者為中醫大新竹附醫家醫科醫師）

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