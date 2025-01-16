第2型鼻竇炎治療 「生物製劑」新選擇

▲術後復發的瘜肉塞住鼻竇開口，造成鼻腔蓄膿（左圖箭頭處）；再次手術清除瘜肉，並給予生物製劑輔助治療，鼻竇黏膜恢復良好（右圖箭頭處）。（照片提供／黃建嘉、吳佩雯）

文／黃建嘉、吳佩雯

▲失去嗅覺對新手媽媽來說是很大困擾，無法在第一時間聞出異味；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

「醫師啊！我開完刀已經1年了，怎麼還是聞不到？」林小姐在其他醫療院所接受鼻竇炎手術後，出現前述困擾，因而前來就醫。

失去嗅覺讓這位新手媽媽很擔心，怕因為聞不到兒子排便的氣味、延誤更換尿布，而讓小孩產生「紅屁屁」。尤其到了冬天，她因氣喘頻繁發作，成為急診室的常客！

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慢性鼻竇炎是鼻科門診常見疾病，在台灣約有15-20%的盛行率。初步以內科治療為主，但若治療效果不彰、鼻瘜肉造成鼻竇開口嚴重阻塞，則建議以鼻竇內視鏡手術清除瘜肉。

根據健保資料庫資料統計，約有20%的病患會在術後5年內會因疾病復發而需再次手術！這群病患大多是雙側鼻瘜肉且合併氣喘，亦即現今鼻科界最聚焦的「第2型發炎」。

針對第2型發炎的生物製劑於2019年在歐美開始核可使用治療鼻瘜肉後，不但可改善病患鼻塞、鼻涕倒流，更進一步恢復嗅覺，大幅改善病患的生活品質！

內視鏡手術除瘜肉 輔助製劑治療助恢復嗅覺

林小姐毅然決定接受第2次的鼻竇內視鏡手術，快速移除阻塞的瘜肉，並在術後第1天開始接受自費生物製劑的施打。在規律施打生物製劑後的3個月，嗅覺完全恢復，終於能通暢呼吸，氣喘也控制良好！

借鏡歐洲的臨床研究，我們將生物製劑的施打間隔由2週延長為8週，儘管降低了使用頻率，林小姐仍然保持良好嗅覺功能及生活品質，術後10個月的鼻竇黏膜在螢光免疫染色下，呈現完好的上皮屏障功能，代表呼吸道黏膜可以正常的抵禦外來病原及過敏原，避免反覆的感染及發炎。

我們進一步的研究顯示，在鼻竇內視鏡手術後輔以生物製劑治療的病患，黏膜恢復狀態較單純手術的病患良好，相關論文於2024年6月刊登在國際期刊，為全球首創！

分子生物學的演進讓我們臨床醫師有更多的武器來對抗疾病，在手術前，若能辨別出嚴重第2型發炎反應的鼻竇炎病患，在鼻竇內視鏡手術後給予生物製劑作為輔助治療，將有助於鼻竇傷口癒合，讓病患身心負擔獲得改善，享有正常的生活品質。

（作者皆為林口長庚醫院耳鼻喉部醫師）

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