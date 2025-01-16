自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

第2型鼻竇炎治療 「生物製劑」新選擇

2025/01/16 05:30
第2型鼻竇炎治療 「生物製劑」新選擇

▲術後復發的瘜肉塞住鼻竇開口，造成鼻腔蓄膿（左圖箭頭處）；再次手術清除瘜肉，並給予生物製劑輔助治療，鼻竇黏膜恢復良好（右圖箭頭處）。（照片提供／黃建嘉、吳佩雯）

文／黃建嘉、吳佩雯

第2型鼻竇炎治療 「生物製劑」新選擇

▲失去嗅覺對新手媽媽來說是很大困擾，無法在第一時間聞出異味；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

「醫師啊！我開完刀已經1年了，怎麼還是聞不到？」林小姐在其他醫療院所接受鼻竇炎手術後，出現前述困擾，因而前來就醫。

失去嗅覺讓這位新手媽媽很擔心，怕因為聞不到兒子排便的氣味、延誤更換尿布，而讓小孩產生「紅屁屁」。尤其到了冬天，她因氣喘頻繁發作，成為急診室的常客！

慢性鼻竇炎是鼻科門診常見疾病，在台灣約有15-20%的盛行率。初步以內科治療為主，但若治療效果不彰、鼻瘜肉造成鼻竇開口嚴重阻塞，則建議以鼻竇內視鏡手術清除瘜肉。

根據健保資料庫資料統計，約有20%的病患會在術後5年內會因疾病復發而需再次手術！這群病患大多是雙側鼻瘜肉且合併氣喘，亦即現今鼻科界最聚焦的「第2型發炎」。

針對第2型發炎的生物製劑於2019年在歐美開始核可使用治療鼻瘜肉後，不但可改善病患鼻塞、鼻涕倒流，更進一步恢復嗅覺，大幅改善病患的生活品質！

內視鏡手術除瘜肉 輔助製劑治療助恢復嗅覺

林小姐毅然決定接受第2次的鼻竇內視鏡手術，快速移除阻塞的瘜肉，並在術後第1天開始接受自費生物製劑的施打。在規律施打生物製劑後的3個月，嗅覺完全恢復，終於能通暢呼吸，氣喘也控制良好！

借鏡歐洲的臨床研究，我們將生物製劑的施打間隔由2週延長為8週，儘管降低了使用頻率，林小姐仍然保持良好嗅覺功能及生活品質，術後10個月的鼻竇黏膜在螢光免疫染色下，呈現完好的上皮屏障功能，代表呼吸道黏膜可以正常的抵禦外來病原及過敏原，避免反覆的感染及發炎。

我們進一步的研究顯示，在鼻竇內視鏡手術後輔以生物製劑治療的病患，黏膜恢復狀態較單純手術的病患良好，相關論文於2024年6月刊登在國際期刊，為全球首創！

分子生物學的演進讓我們臨床醫師有更多的武器來對抗疾病，在手術前，若能辨別出嚴重第2型發炎反應的鼻竇炎病患，在鼻竇內視鏡手術後給予生物製劑作為輔助治療，將有助於鼻竇傷口癒合，讓病患身心負擔獲得改善，享有正常的生活品質。

（作者皆為林口長庚醫院耳鼻喉部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中