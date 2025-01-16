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冬季空污嚴重 威脅靈魂之窗 醫籲機車騎士 落實眼部清潔

2025/01/16 05:30
冬季空污嚴重 威脅靈魂之窗 醫籲機車騎士 落實眼部清潔

▲患者的睫毛根部都積聚了大量「小黑點」。（林純如提供）

文／林純如

冬季空污嚴重 威脅靈魂之窗 醫籲機車騎士 落實眼部清潔

▲冬天是空污懸浮微粒高峰期，民眾若出現眼睛紅腫、發癢症狀，建議可以就醫檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（菻純如提供）

近年來，空氣污染問題日益嚴重，不僅威脅呼吸系統健康，靈魂之窗也淪為重災區！近來門診連續來了多位患者反映眼睛紅腫、發癢，經檢查後發現，患者的睫毛根部都積聚了大量「小黑點」，導致眼睛十分不舒服，進一步細問得知，患者均是機車騎士，每天都得通勤上下班，因此提醒機車族平常務必重視眼部清潔及防護，避免造成結膜炎、乾眼症等併發症。

冬季空污嚴重 威脅靈魂之窗 醫籲機車騎士 落實眼部清潔

▲醫師建議，摩托車騎士最好配戴全罩式安全帽或護目鏡保護眼睛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

懸浮微粒黏附眼睛 易致結膜炎、乾眼症

透過眼部放大照片發現，病人睫毛根部和眼瞼上黏附著大量黑色顆粒，這些並非普通灰塵，而是空污中的懸浮微粒不斷累積在眼部所造成；這些懸浮微粒不易被簡單的洗臉程序帶走，需特別清潔眼瞼和睫毛根部才能移除，若只使用眼藥水，但如果沒有徹底清潔眼皮，不適感依舊無法緩解。

根據臨床經驗，這些眼睛問題幾乎都集中機車族群，因為相較於開車的民眾，機車騎士更容易暴露在空污環境中，特別是沒有使用全罩式安全帽或護目鏡的騎士，長期強風吹拂下，懸浮微粒更易黏附在眼睛表面難以清除。

另外，根據研究也發現，當空氣污染越嚴重，眼睛不舒服、結膜炎及乾眼症的比例也會增加，甚至視網膜血管也會有收縮狹窄的情形，連帶與眼中風的風險息息相關。因此，為了預防懸浮微粒對眼部的傷害，提醒機車族務必使用全罩式安全帽及護目鏡，也可購買專門清潔眼部的極細柔軟纖維清淨眼瞼濕巾，返家後輕輕擦拭眼瞼與睫毛根部；這類產品去污力優秀、也對眼部刺激性低。但切記千萬不可使用含有酒精性的產品，會過度刺激眼睛。

另外如果想節省費用，也可以使用稀釋一倍的嬰兒專用洗髮精，搭配乾淨的棉花棒或紗布進行清潔，雖然稍顯繁瑣，但也能有效清潔眼部。

至於有民眾詢問能否採用熱敷？其實溫敷主要用於緩解乾眼症和舒緩眼睛疲勞，對於清潔懸浮微粒效果有限。溫敷只能軟化皮脂腺阻塞，無法去除黏附的懸浮微粒，因此清潔和溫敷需分開進行，建議清潔後再進行溫敷，可達到最佳效果。

提醒民眾，隨著空污問題的加劇，眼部健康成為不容忽視的課題。尤其是機車騎士，更應加強眼部的清潔與保護，以減少懸浮微粒對眼睛的傷害。民眾如有眼部不適，應及時就醫，確認致病原因，不是狂點眼藥水就能解決眼睛問題。

(作者為亞大醫院眼科醫學中心副主任、中國附醫眼科醫學中心主任醫師)

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