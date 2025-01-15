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小腸卡異物脹痛 開刀驚見5公分香菇
記者張軒哲／台中報導
台中一名40多歲的張姓男子，因為牙齒幾乎掉光，將直徑約5公分、對半切的香菇吃下肚，後來他開始逐漸感肚子不舒服、脹氣，到醫院就醫，檢查後發現腸子內卡異物，開刀後取出，醫師才驚覺是切一半的大香菇，患者術後逐漸恢復健康。
李綜合醫院外科主治醫師許明賢指出，張男到院時，自述肚子只有輕微脹痛，檢查後沒有腹膜炎、也沒有發燒，但發現小腸的中段卡著一個異物，一開始採用保守療法，用鼻胃管減壓、打點滴補充電解質，試圖讓異物自動消化排出來，但是過了4天都沒改善，男子自己受不了，吃什麼就馬上吐什麼，最後決定手術取出，沒想到拿出來的異物，居然是直徑約5公分的大香菇。
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許明賢說，患者過去腹部曾經開刀，導致腸子沾黏，腸子比較狹窄，因此，在進食的時候，如果沒有把食物咬碎，直接吞下肚，便增加腸阻塞的可能。一般人消化正常，如果誤食異物、沒咬碎的食物，進入腸胃後，都能自行排出體外，除非腸子太小、異物阻塞太嚴重，才會出現腸阻塞，但是如果吃進魚骨、雞骨等尖銳食物，則可能造成腸穿孔。
許明賢表示，腸阻塞的高危險群包括腹部曾經手術的患者、經常性便秘、腸沾黏、年紀大的長輩、疝氣、腹部有腫瘤等患者，比較容易卡住的部位，包括咽喉、幽門及小腸跟大腸交界的迴盲瓣，要避免腸阻塞發生，只能規勸患者，吃東西慢一點、盡量咬碎再吞下肚，或吃比較好消化的東西。
牙口不好 未咬碎直接吞釀禍 避免腸阻塞 慎選易消化食物
許明賢提醒，農曆春節將至，家中會有年糕、糯米等應景食品，這些食物都比較不好消化，一定要小口、細嚼慢嚥的吃，如果大口吃肉沒有咬碎就吞下肚，消化道不好恐會導致腸阻塞。
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