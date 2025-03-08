自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》日本全牛齡進口憂「狂牛症」？認識狂牛症與庫賈氏病

2025/03/08 11:44

食藥署預告修正日本牛肉進口規定，取消30月齡限制，引發消基會不滿。但食藥署強調，風險評估與查廠結果早已公開。（資料照，記者邱芷柔攝）

食藥署預告修正日本牛肉進口規定，取消30月齡限制，引發消基會不滿。但食藥署強調，風險評估與查廠結果早已公開。（資料照，記者邱芷柔攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部食藥署近日宣布，修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，全面開放日本牛肉進口，打破過去「僅限30月齡以下」的規定。然消基會持反對意見，憂心「狂牛症」風險並未完全消除。

對此，食藥署長姜至剛回應，強調所有風險評估與查廠結果早已公開上網，並且拿出數據指出，政策經過完整風險評估，日本牛肉的風險指數極低，世界動物衛生組織也將日本列為風險可忽略的最安全等級；且台灣進口牛肉中日本進口佔比偏低，約1%左右。

什麼是狂牛症？農業部說明，牛海綿狀腦病（Bovine Spongiform Encephalopathy；BSE），也是一般所稱的狂牛病（Mad Cow Disease），為一種致死性、傳染性的神經退化疾病。狂牛病的病原是一種非常特別的蛋白質，稱為Prion，因它不具有核酸，即不是細菌，也不是病毒；在發病的牛腦中可以發現有變異形的Prion 存在，這種變異性的蛋白質對熱、輻射、紫外線及消毒劑均有很強的耐抗性。

農業部說明，1996年發現，人類若是食用感染狂牛症的牛肉或內臟，將發生「庫賈氏病」。這種病目前是無藥可治，歐洲已有多起因感染變性的庫賈氏病而死亡的案例；且狂牛病的潛伏期長達5年到20年以上，所以在1980年初期吃到狂牛肉的人，可能不知何時會發病。

疾管署表示，庫賈氏病依發生病因分為四種：散發型、遺傳型、醫源型、新型庫賈氏病（new variant CJD,v-CJD），其中新型庫賈氏病與牛海綿狀腦病（Bovine spongiform encephalopathy；BSE，狂牛症）有高度相關。

若得到庫賈氏症，發病初期會出現記憶力衰退、行為異常等類似失智症狀及步態不穩。隨著病程進展，除了上述症狀會逐漸惡化，患者的四肢與軀幹會有劇烈抽動、發生視力模糊、肢體無力、麻木感、癲癇等。

發病末期會出現較為嚴重的痴呆；且此病在病發後，病程發展快速，大部分患者在一年內死亡，而不像老年失智症可以存活數年。目前庫賈氏病尚無特效藥可提供治療，亦無疫苗可預防。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中