健康網》日本全牛齡進口憂「狂牛症」？認識狂牛症與庫賈氏病

食藥署預告修正日本牛肉進口規定，取消30月齡限制，引發消基會不滿。但食藥署強調，風險評估與查廠結果早已公開。（資料照，記者邱芷柔攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部食藥署近日宣布，修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，全面開放日本牛肉進口，打破過去「僅限30月齡以下」的規定。然消基會持反對意見，憂心「狂牛症」風險並未完全消除。

對此，食藥署長姜至剛回應，強調所有風險評估與查廠結果早已公開上網，並且拿出數據指出，政策經過完整風險評估，日本牛肉的風險指數極低，世界動物衛生組織也將日本列為風險可忽略的最安全等級；且台灣進口牛肉中日本進口佔比偏低，約1%左右。

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什麼是狂牛症？農業部說明，牛海綿狀腦病（Bovine Spongiform Encephalopathy；BSE），也是一般所稱的狂牛病（Mad Cow Disease），為一種致死性、傳染性的神經退化疾病。狂牛病的病原是一種非常特別的蛋白質，稱為Prion，因它不具有核酸，即不是細菌，也不是病毒；在發病的牛腦中可以發現有變異形的Prion 存在，這種變異性的蛋白質對熱、輻射、紫外線及消毒劑均有很強的耐抗性。

農業部說明，1996年發現，人類若是食用感染狂牛症的牛肉或內臟，將發生「庫賈氏病」。這種病目前是無藥可治，歐洲已有多起因感染變性的庫賈氏病而死亡的案例；且狂牛病的潛伏期長達5年到20年以上，所以在1980年初期吃到狂牛肉的人，可能不知何時會發病。

疾管署表示，庫賈氏病依發生病因分為四種：散發型、遺傳型、醫源型、新型庫賈氏病（new variant CJD,v-CJD），其中新型庫賈氏病與牛海綿狀腦病（Bovine spongiform encephalopathy；BSE，狂牛症）有高度相關。

若得到庫賈氏症，發病初期會出現記憶力衰退、行為異常等類似失智症狀及步態不穩。隨著病程進展，除了上述症狀會逐漸惡化，患者的四肢與軀幹會有劇烈抽動、發生視力模糊、肢體無力、麻木感、癲癇等。

發病末期會出現較為嚴重的痴呆；且此病在病發後，病程發展快速，大部分患者在一年內死亡，而不像老年失智症可以存活數年。目前庫賈氏病尚無特效藥可提供治療，亦無疫苗可預防。

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