高血壓未服藥常熬夜 29歲男心臟功能僅剩25％

▲醫生指出，黃男左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，是導致心臟功能下降的主因。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

彰化縣一名29歲的黃姓男子因常喘不過氣到醫院檢查，發現心臟功能僅剩25％，已達嚴重心臟衰竭程度，可能導致猝死。員榮醫院心臟內科主任陳裕峰表示，該患者不但有高血壓，還常熬夜、愛吃油炸物，造成血管狹窄惡化心臟功能衰退，最後透過冠狀動脈繞道手術（搭橋手術），心臟才逐漸恢復正常。

黃男表示，本身不抽菸，也沒有糖尿病，僅有高血壓但未治療，未料日前開始喘得很嚴重、咳嗽，夜間也無法平躺睡覺，到員榮求診才得知，左心室射出分率僅25%，屬於嚴重心臟衰竭，對此感到震驚「自己年紀這麼輕，怎麼會得這種病」。

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嚴重心臟衰竭 恐導致猝死

陳裕峰指出，一開始以心臟衰竭藥物搭配適當利尿劑治療，一個月後，其心臟功能雖從25%提升至35%達預期，後來發現黃男父親曾因血管阻塞，接受心血管檢查，因此也安排黃男心導管檢查，結果顯示其左前降支、左迴旋支及右冠狀動脈三條血管均嚴重阻塞，導致心臟功能下降，不過黃男與其他因病毒感染導致心臟衰竭的患者不同，其心臟衰竭是由慢性血管阻塞所引起，研判患有高血壓多年又未按時服藥，且常熬夜、飲食不正常等，造成血管開始狹窄、惡化，最終導致心臟功能衰退。

陳裕峰認為，經評估後，患者還年輕，若選擇支架治療，需植入多個支架，長期下來效果不如繞道手術理想，因此選擇冠狀動脈繞道手術。

「29歲的年輕男性不該有如此低的心臟功能」，陳裕峰說，黃男與黃父都是他的患者，沒想到兒子的情況比父親還嚴重，這也顯示心血管阻塞引起的心臟衰竭即使發生在年輕患者身上也不容忽視，應透過詳細檢查找出病因，另外高血壓患者務必按時服藥，避免輕忽病情，以免導致不可逆的心臟損害。

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