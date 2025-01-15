8旬婦解黑便、頭暈無力 竟小腸出血

▲吳佩叡醫師說，膠囊內視鏡發現疑似的小腸出血點後，再利用氣囊式小腸鏡檢查及精準止血。 （記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

82歲陳女士患有末期腎臟病，每週須洗腎3次。半個月前，因黑便、頭暈、無力等症狀就醫，初步診斷為消化道出血，但胃鏡及大腸鏡檢查均未找到明確出血點，後來透過膠囊內視鏡檢查，發現空腸有出血情形，在接受氣囊式小腸鏡檢查，並止血後，排便及顏色正常，體力也恢復很多。

氣囊式小腸鏡 精準止血

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡表示，小腸長度約5至6公尺，又位於腸道中段，傳統胃鏡及大腸鏡難以觸及，因此小腸出血較難診斷，電腦斷層及核醫腸胃道出血掃描等，對少量出血的小腸出血的診斷率也不高。提醒如果出現黑便、血便、不明原因慢性貧血及腹痛，應及早就醫。

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吳佩叡指出，小腸出血雖僅佔腸胃道出血約5%，但老年人、慢性腎臟病、心血管疾病、肝硬化或使用非類固醇抗發炎藥、抗凝血劑、抗血小板藥物者，發生機率則會比較大。膠囊內視鏡的長約2.4公分、寬1.1公分，是做成膠囊形狀的相機，病人只要可以正常吞嚥，吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，再透過傳送記錄器，完整地「看」到小腸內的疑似病灶。不過，腸胃道狹窄、阻塞、裝心臟節律器或懷孕者，無法使用。

吳佩叡表示，膠囊內視鏡是小腸出血診斷的新利器，但無法進行活體組織檢查或治療，揪出疑似出血點後，醫師會根據膠囊的定位結果，選擇由口或肛門，做氣囊式小腸鏡檢查並精準止血。氣囊式小腸鏡是侵入性較高的檢查，且耗時較長，病人需要全程鎮靜或麻醉，以減緩檢查過程的不適，但能有效解決小腸出血的診斷與治療難題，讓病人改善症狀。

目前膠囊內視鏡自費約需5.5萬元，若重複做過2次以上的胃鏡、大腸鏡，且電腦斷層或核醫出血掃描皆無法找到出血原因時，則可獲得健保給付。

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