早產嬰腹股溝疝氣 微創單孔疝氣術修補

▲女嬰有「肚臍疝氣」，剛好利用此孔洞進行腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術。（彰基提供）

記者湯世名／彰化報導

▲許耀仁醫師表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術有傷口美觀、檢查另外一側及減少睪丸傷害等3個好處。（彰基提供）

1名早產雙胞胎女嬰，出生時體重只有590多公克，住院期間出現兒童腹股溝疝氣，彰化基督教兒童醫院採取「腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術」，在女嬰出院前完成手術，出院時體重已是2085公克，是兒童腹股溝疝氣病患案例中，體重最小的1位，不僅傷口小，術後恢復也很好。

▲腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術最主要好處是傷口美觀，不管一側或兩側，都是同1個傷口，藏在肚臍裡面。（彰基提供

彰基兒醫副院長錢大維表示，「疝氣」就是鼠蹊部有個缺損，腹內的器官，通常是腸子，會穿過這個缺損，突出於鼠蹊區域，尤其在用力、咳嗽或站立時更明顯。因為這個缺損，有時候腸子跑進去之後就緊緊地卡在裡面，發生缺血性的壞死。「疝氣」修補手術是兒童最常見的外科手術。傳統的鼠蹊疝氣手術通常需要較大的切口，術後可能會留下明顯疤痕，並且復原過程較為漫長，隨著微創手術導入有效改善。

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彰基兒醫兒童外科主治醫師許耀仁表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術有3個好處，1.傷口的美觀；2.處理一側的「疝氣」可同時檢查另外一側；3.可以減少對睪丸的傷害。

女嬰的母親說，女兒出院前體重近2000公克，有發現到「疝氣」，醫師與夫妻倆討論後決定進行微創手術，手術非常安全、傷口小、恢復好，回診也沒問題。

彰基兒醫兒童外科主任傅玉瑋進一步表示，腹腔鏡微創單孔疝氣修補手術的好處主要是可以同時檢查對側，再加上女嬰也同時有「肚臍疝氣」，「肚臍疝氣」就剛好利用這個孔洞去腹腔裡面，幫她做「疝氣」修補，同時解決掉腹股溝「疝氣」及肚臍「疝氣」的問題，手術時間20分鐘，術後傷口只有0.5公分，恢復很好。

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