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翁跌倒釀手肘恐怖三聯症 骨科醫「3招」助復元
記者陳建志／台中報導
台中70歲陳姓老翁在家跌倒左手肘撞到地上，手肘嚴重變形、劇烈疼痛，家人趕緊送急診，X光檢查發現手肘呈現粉碎性骨折且關節脫臼，經脫臼的手肘關節復位後，進一步安排電腦斷層檢查，發現是連骨科醫師都十分頭痛的「手肘恐怖三聯症」，所幸經安排橈骨頭人工關節置換手術，並進行尺骨冠狀突骨折固定及手肘外側副韌帶（LCL）修補手術，讓他恢復正常。
關節置換、固定及韌帶修補
仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文指出，手肘恐怖三聯症是一種嚴重的肘關節創傷，包含3個主要特徵：肘關節脫臼、橈骨頭骨折以及尺骨冠狀突骨折。這種損傷通常由劇烈外力（如摔倒或交通事故）所引起，出現手肘關節劇烈疼痛、變形，且手肘關節的脫臼即使復位後仍然會有不穩定的情況。
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運動醫學中心醫師徐振恆表示，醫師通常會先安排手肘關節的X光檢查，確認骨折和脫臼情況，若需更詳細的評估，則會安排電腦斷層掃描。治療方法會因損傷的嚴重程度而有所不同，包括：橈骨骨折復位固定、橈骨頭人工關節置換、尺骨冠狀突固定以及手肘外側副韌帶修補手術。更嚴重者，可能需要再進行內側副韌帶修補。
徐振恆指出，手肘恐怖三聯症常見併發症包含手肘關節的不穩定、固定失敗、橈骨頭壞死、骨折癒合不良、神經受損、創傷後手肘關節僵硬、肘關節異位骨化以及手肘創傷性關節炎等，每一種併發症都會嚴重影響病患的日常生活功能，該名患者經手術後，回診時不僅手肘關節活動正常，還能比「讚」代表橈神經沒有受傷；能比「OK」代表正中神經正常，讓患者相當開心。
黃贊文提醒，手肘關節的構造非常複雜且精密，一旦因跌倒或車禍造成手肘關節骨折往往有很多併發症。若運氣不好發生手肘恐怖三聯症，不僅有嚴重的骨折、脫臼還有韌帶受損，病人常失去日常生活的功能，因此建議民眾骨折受傷應儘速尋求專業的醫療團隊診斷、治療，才能早日重拾正常生活。
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