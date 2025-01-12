自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

嬰兒腹股溝疝氣 別怪寶寶太愛哭

2025/01/12 05:30
嬰兒腹股溝疝氣 別怪寶寶太愛哭

▲王瑄惠醫師提醒，若發現寶寶腹股溝、臍部或下腹部有明顯的「鼓包」，建議儘早就醫，交由專業醫師檢查。（照片提供／王瑄惠）

文／王瑄惠

在許多新手爸媽的育兒過程中，可能聽過一種說法：「寶寶愛哭會容易得疝氣。」這個說法廣為流傳，但真實性如何？什麼是疝氣？

臨床上常遇到的是「臍疝氣」和「腹股溝疝氣」2種，其中「臍疝氣」是因為臍帶周圍的腹壁肌肉仍較脆弱，造成腸子從肚臍鼓出成小球狀，大部分的臍疝氣隨著寶寶長大都會自行閉合。因此文章主要討論的是另一種「腹股溝疝氣」。

多數是因腹鞘狀突先天未閉合

腹股溝疝氣絕大多數是因腹鞘狀突（俗稱的疝氣袋，位於腹腔與陰囊之間）先天未閉合，導致寶寶在哭鬧時，腸子組織掉到下腹部或腹股溝形成腫塊，這種情況在早產兒和男嬰中較為常見。所以寶寶並不是因為愛哭導致疝氣，而是有個先天未閉合的通道，因為哭才被發現有疝氣。

大部分嬰兒腹股溝疝氣的主要症狀是不痛的腹股溝（鼠蹊部）腫塊有時可延伸至陰囊或陰唇，冷靜休息睡覺時會縮回腹腔，常會在施打疫苗健檢時，經由兒科醫師檢查確診；也有部分是父母幫孩童換尿布或洗澡時，觀察到鼠蹊部有異常膨出；少數脫出的腸子有嵌頓缺血的情況或阻塞才會有明顯不適的症狀，可能以哭鬧不安、嘔吐、合併鼠蹊部無法推回的腫塊表現。

疝氣是新生兒常見的健康問題之一，雖然大多數情況不會對寶寶造成直接威脅，但嵌頓疝氣可能導致危險併發症。

由於寶寶在1-2個月大會進入嬰兒啼哭期，但若哭鬧不休，難以安撫，或是疑似下腹部腫塊，請帶給兒科醫師確認檢查。

疝氣是一種常見但可治療的病症，早期發現和適當處理是關鍵。所以「愛哭」不會造成腹股溝疝氣，而是「哭哭」讓疝氣被我們發現喔！

（作者為育禾婦幼中心小兒科主任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中