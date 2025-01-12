嬰兒腹股溝疝氣 別怪寶寶太愛哭

▲王瑄惠醫師提醒，若發現寶寶腹股溝、臍部或下腹部有明顯的「鼓包」，建議儘早就醫，交由專業醫師檢查。（照片提供／王瑄惠）

文／王瑄惠

在許多新手爸媽的育兒過程中，可能聽過一種說法：「寶寶愛哭會容易得疝氣。」這個說法廣為流傳，但真實性如何？什麼是疝氣？

臨床上常遇到的是「臍疝氣」和「腹股溝疝氣」2種，其中「臍疝氣」是因為臍帶周圍的腹壁肌肉仍較脆弱，造成腸子從肚臍鼓出成小球狀，大部分的臍疝氣隨著寶寶長大都會自行閉合。因此文章主要討論的是另一種「腹股溝疝氣」。

請繼續往下閱讀...

多數是因腹鞘狀突先天未閉合

腹股溝疝氣絕大多數是因腹鞘狀突（俗稱的疝氣袋，位於腹腔與陰囊之間）先天未閉合，導致寶寶在哭鬧時，腸子組織掉到下腹部或腹股溝形成腫塊，這種情況在早產兒和男嬰中較為常見。所以寶寶並不是因為愛哭導致疝氣，而是有個先天未閉合的通道，因為哭才被發現有疝氣。

大部分嬰兒腹股溝疝氣的主要症狀是不痛的腹股溝（鼠蹊部）腫塊有時可延伸至陰囊或陰唇，冷靜休息睡覺時會縮回腹腔，常會在施打疫苗健檢時，經由兒科醫師檢查確診；也有部分是父母幫孩童換尿布或洗澡時，觀察到鼠蹊部有異常膨出；少數脫出的腸子有嵌頓缺血的情況或阻塞才會有明顯不適的症狀，可能以哭鬧不安、嘔吐、合併鼠蹊部無法推回的腫塊表現。

疝氣是新生兒常見的健康問題之一，雖然大多數情況不會對寶寶造成直接威脅，但嵌頓疝氣可能導致危險併發症。

由於寶寶在1-2個月大會進入嬰兒啼哭期，但若哭鬧不休，難以安撫，或是疑似下腹部腫塊，請帶給兒科醫師確認檢查。

疝氣是一種常見但可治療的病症，早期發現和適當處理是關鍵。所以「愛哭」不會造成腹股溝疝氣，而是「哭哭」讓疝氣被我們發現喔！

（作者為育禾婦幼中心小兒科主任醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法