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油漆工肩痛到難眠 肩鎖關節發炎惹禍

2025/01/11 05:30
油漆工肩痛到難眠 肩鎖關節發炎惹禍

▲右側肩鎖關節（圖左）有骨頭退化與關節腫脹的問題。 （照片提供／徐子恆）

文／徐子恆

45歲的張先生從事油漆工工作超過20年。由於每天需長時間抬高手臂工作，他的右肩在過去1年逐漸感到隱隱疼痛，特別是在使用滾筒刷時更為明顯。起初，他認為只是肩膀疲勞，便嘗試休息，但疼痛未見緩解，反而在夜間加重，常痛醒，影響睡眠。

肩外側疼痛、抬手更痛 警訊

推拿師跟他說是肩夾擠症候群，接受推拿，但很快便惡化。他隨後嘗試熱敷與肩部伸展運動，疼痛依然無法改善，甚至手臂活動受限，影響工作效率。

就醫檢查，醫師檢查後發現，發現張先生肩外展超過120度時特別疼痛，且超音波下肩鎖關節腫脹發炎，並伴有退化跡象，確診為肩鎖關節炎。

肩鎖關節位於鎖骨與肩峰交界處，是肩部活動的重要支點。長期反覆抬手或承重動作會增加關節負擔，導致炎症或退化。典型症狀包括：肩外側疼痛、抬手或橫向移動時疼痛加劇，夜間疼痛干擾睡眠。張先生的職業特性使肩鎖關節長期承受高壓，最終引發炎症。

針對張先生的情況，採取以超音波導引肩部注射，讓腫脹構造消腫，以打破惡性循環，後續搭配物理治療、運動與生活習慣調整，以減輕關節壓力。

◎預防肩鎖關節炎的方式

●適度休息：避免長時間抬高手臂作業，定時放鬆肩部肌肉。

●強化訓練：進行肩胛骨穩定性訓練，降低關節負擔。

●使用工具：如長柄滾筒或支撐工具，減少直接壓力。

肩鎖關節炎只要早期診斷，配合正確治療與預防措施，大多數患者都能改善疼痛，因此有疼痛情形務必就醫，以免延誤病情。（作者為雙和醫院復健專科醫師、宜興診所副院長醫師）

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