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5歲開始洗腎 8歲童移植腎臟喜迎新生

2025/01/11 05:30
5歲開始洗腎 8歲童移植腎臟喜迎新生

▲8歲施小妹（前排中）在去年8月接受腎臟移植手術後，身體已逐漸恢復健康。（高雄長庚醫院提供）

記者許麗娟／高雄報導

8歲施小妹3歲時檢查罹患腎病症候群，5歲起開始洗腎，曾數度因併發症病危，直到去年8月獲得腎臟移植機會，完成移植手術已4個多月，逐漸恢復健康。

高雄長庚醫院腎臟移植團隊醫師鄭元佐指出，施小妹3歲時感冒，出現全身浮腫，至大醫院抽血檢查確診罹患腎病症候群（局部節段型腎絲球硬化症），一開始每週3天注射白蛋白，但效果不佳，決定到外縣市求醫。

4歲那年，施小妹幾乎1/3的日子都住院，蛋白尿一度獲控制，後因感染輪狀及諾羅病毒，腎功能又變差；5歲開始洗腎，多次發生腹膜炎；6歲時因為長期脫水不佳而心臟衰竭，經常往返急診，且要打強心針。去年初施小妹再度因腹膜炎入院，驗出超過4種病毒，且持續發燒，為確保沒有細菌殘留，拔掉了腹膜透析，以及臨時血液透析的管路，因反覆植管已有腸沾黏。

鄭元佐表示，去年5月施小妹轉到高雄長庚「腎臟移植門診」，完成移植登錄；8月27日施爸爸生日當天，施小妹配對到大愛天使的腎臟捐贈。在高雄長庚腎臟移植團隊的努力下，施小妹完成移植手術，4個多月來體重增加2公斤，身高更長了7公分；對末期腎臟病的孩童、青少年來說，「移植」是最好的治療，然而低體重及12歲以下的腎臟移植，易形成血栓栓塞而導致失敗。

高雄長庚兒童移植存活率100%

高雄長庚2016年起推動兒童腎臟移植，鄭元佐表示，針對小兒病人的做法是將移植腎接合在主動脈及下腔靜脈，讓腎臟的血液灌流較好（成人是接合在外髂動／靜脈）。目前已完成10位病童，其中5位是12歲以下幼童，最小年齡僅4歲3個月，且存活率皆100%。

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