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疲倦、腹脹、盜汗 恐是骨髓纖維化

2025/01/10 05:30
疲倦、腹脹、盜汗 恐是骨髓纖維化

▲醫師提醒注意骨髓纖維化前期症狀。 （記者吳亮儀攝）

記者吳亮儀／台北報導

食慾不振吃不下、常感到疲憊，醫師提醒，骨髓纖維化每年新發患者數雖不多，但骨髓纖維化前期多會出現疲倦、腹脹、盜汗等常被患者忽略的症狀，導致部分患者病況會進一步惡化為心臟衰竭或急性白血病，致死風險激增。

台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安指出，骨髓纖維化風險不容小覷，若確診為中、高風險群，病患平均存活期不到5年，若長期出現類似症狀，民眾應盡速求診評估是否為疾病前兆，以免錯過黃金治療期。

骨髓纖維化雖惡性度高，但可用治療卻不多，除了輸血、傳統移植、化療，過去就僅有1款標靶藥物可用，但數據顯示，約7成患者在用藥5年內會產生抗藥性或副作用而中斷療程，這也表示，一旦出現抗藥性、患者即陷入無藥可用的窘境。

可能惡化成急性白血病 切勿輕忽

「新型口服標靶藥物成為近10年來最新核准用於中、重度骨髓纖維化的治療選擇」林口長庚醫院血液科主任郭明宗指出，新型標靶藥物可抑制變異基因，在臨床治療上提供更多選擇，但因新型口服標靶藥物費用較為昂貴，患者治療負擔亦重。健保署自今年1月起，擴大給付新型口服標靶藥物，成為近10年來最新通過健保給付的骨髓纖維化藥物。

侯信安說明，骨髓纖維化起因為造血細胞基因突變，產生許多不正常細胞激素，使患者原有造血系統失常，而由於正常紅血球數不足，其他器官就會開始代償造血，而最常見的確診症狀就是脾臟腫大。

侯信安補充，骨髓纖維化難治療不只在其前期症狀幽微難辨、疾病的危險性更不容小覷，據統計，約10-20%骨髓纖維化患者因未能及時獲得治療而惡化為急性骨髓性白血病，導致致死風險驟升。此外，中度風險以上骨髓纖維化患者平均存活期也僅5年，可見其惡性度極高，民眾切勿掉以輕心。

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