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肘關節僵硬卡卡 關節鏡助快速復原

2025/01/09 05:30
肘關節僵硬卡卡 關節鏡助快速復原

▲圖3：關節鏡術後取出的骨刺及贅生物。（照片提供／許煥）

文／楊俊臻、許煥

肘關節僵硬卡卡 關節鏡助快速復原

▲圖2：關節鏡顯微術操作畫面。（照片提供／許煥）

1名69歲的男性搬運工，由於肘關節僵硬及劇烈疼痛，不僅影響了日常工作，更導致長期睡眠困擾。由於患者3個月內症狀快速惡化，術前活動範圍僅為30-90度，影響生活品質甚鉅，因而就醫。

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▲圖1：術前X光片可見肘關節內許多骨刺形成。（照片提供／許煥）

X光檢查顯示，患者肘關節內有大量骨刺增生（圖1）。經過關節鏡微創手術（圖2），醫師移除了骨贅並處理了增厚的關節囊（圖3），同時對被壓迫的尺神經實施減壓，術後X光顯示，肘關節面平滑，關節內無異物（圖4）。

肘關節僵硬卡卡 關節鏡助快速復原

▲圖4：術後X光片，肘關節面平滑，關節內無異物。（照片提供／許煥）

精準切除骨贅病灶 有效緩解疼痛

患者的肘關節活動範圍術後顯著改善至20-120度，疼痛大幅緩解，並表示「後悔忍耐疼痛太久，早知術後可大幅改善就應提早就醫」。

肘關節僵硬的成因多樣，包括外傷、原發性骨關節炎、異位骨化或術後併發症等，這些問題均會嚴重影響患者的肘部功能，非常好發於手肘重度使用族群，如棒球投手、體操選手、勞力密集工作者。

對於伴隨疼痛及活動受限的病患來說，關節鏡技術可提供有效解決方案，包括精準進行骨囊成形術、骨贅切除及其他病灶處理。關節鏡的術前評估包含X光片及3D電腦斷層協助手術規劃，術後結合積極的復健計畫，患者通常可快速恢復正常生活。

（作者皆為林口長庚醫院骨科部醫師）

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