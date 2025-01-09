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門牙「漏風」求診 貼片是快速解方

2025/01/09 05:30
門牙「漏風」求診 貼片是快速解方

▲門牙牙縫過大的問題，每個人基本條件不同訴求也不同，事先進行良好的諮詢溝通非常重要；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／徐偉韜）

文／徐偉韜

1名40歲女性因門牙牙縫逐漸變大，影響美觀，前往牙科求診。該患者最初對門牙的牙縫問題不以為意，微笑時僅嘴角上揚但不敢露出牙齒避免尷尬。然而，隨著年齡增長，門牙牙縫變得愈發明顯，影響外觀，促使其尋求專業治療。

針對門牙「漏風」問題，是選擇植牙、貼片還是矯正？治療方式須根據漏風原因、牙齒健康狀況及患者需求來決定。

3種常見處理方式 視原因及患者需求決定

◎3種常見處理方式

●植牙

當缺失或無法保留時，植牙是首選解決方案。

透過植牙可永久性替代缺牙，並在鄰牙健康的情況下恢復自然外觀與功能。然而，植牙對空間需求較大，若牙縫過窄則可能不適用。

●貼片

若牙齒排列不整齊或牙縫過大，但牙齒結構健康，可以選擇牙齒貼片。

貼片能快速修復牙縫並提升美觀，適合希望短時間內改善外觀的患者。然而，貼片需要去除部分牙釉質，這是一種不可逆的改變，術後可能出現短暫的敏感現象。

●矯正

若患者希望改善整體咬合及牙齒排列，且願意接受1至2年的治療時間，可考慮矯正治療。

矯正能長期有效改善牙齒排列，但對牙周健康有較高要求，治療後須配戴固定器以避免牙齒再次移位。

這名OL由於牙縫寬度僅約半顆牙，空間過窄，不適合植牙。此外，患者不願接受矯正療程，也不希望以大面積貼片改善牙縫。因此，經討論後採用折衷方案—以貼片修復門牙兩側牙齒，將原牙縫改造成一顆牙的外觀。這種方式在縮小牙縫的同時，保留了整體牙齒的和諧美觀。

需要注意的是，貼片的顏色需與周圍牙齒匹配，尤其是當患者選擇僅修復少數牙齒時。幸運的是，該患者的牙齒色澤狀況良好，最終達到滿意的美觀效果。

對於希望快速改善牙齒外觀的患者，貼片是較快速的解決方案，但仍需在牙齒結構健康的基礎上進行。牙周病患者應先進行牙周治療，再考慮貼片或其他修復方式。

每種治療方式皆有其適用條件及潛在風險，建議患者在專業牙醫師的指導下進行評估，選擇最適合的方案。

（作者為中山醫院牙科部醫師）

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