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蟹足腫真惱人 類固醇注射、冷凍治療消腫

2025/01/07 05:30
蟹足腫真惱人 類固醇注射、冷凍治療消腫

▲薛聿涵醫師指出，蟹足腫治療需根據病灶大小、部位及症狀程度制定適合的治療方式。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

蟹足腫真惱人 類固醇注射、冷凍治療消腫

▲台中一名男業務，身上出現蟹足腫，不僅抽痛、搔癢，還因此不敢穿短袖見人，連帶影響到與人互動，造成業績下滑。（記者陳建志翻攝）

52歲游先生是汽車業務，近年卻飽受身上多處紅腫病灶困擾，不僅抽痛、搔癢，還因此不敢穿短袖見人，連帶影響到與人互動造成業績下滑，經前往皮膚科就診後，確診是蟹足腫，醫師給予類固醇注射及冷凍治療，加上外用藥膏，半年後多數病灶都恢復平坦，也不會抽痛，讓他恢復自信全力衝刺業績。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科醫師薛聿涵表示，蟹足腫是一種由結締組織過度增生引起的皮膚病變，常由傷口癒合異常引起，可能的誘因包括外傷、手術傷口、針劑注射、打耳洞及青春痘，其特徵是厚實的疤痕超出原始傷口範圍，可能伴隨搔癢或疼痛，對患者的生活品質和心理健康造成影響。

恢復自信全力衝刺事業

薛聿涵表示，蟹足腫常見症狀包括外觀異常：皮膚上出現明顯增厚的紅色或紫色疤痕，質地堅硬；搔癢與疼痛：疤痕部位常伴有間歇性搔癢或抽痛感，影響日常生活；功能受限：若病灶位於關節附近，可能影響活動範圍。

薛聿涵指出，蟹足腫治療需根據患者的病灶大小、部位及症狀程度制定，常見治療方法包括類固醇注射：局部注射類固醇是目前最常用的治療方式，可抑制纖維組織的增生與膠原蛋白生成；冷凍治療：使用低溫冷凍病灶，破壞異常組織，適合較小的疤痕；染料雷射治療：選擇性破壞疤痕內的血管，減少血液供應，進而降低疤痕組織的增生與紅腫。

另外還有矽膠貼片與藥物貼片：藉由矽膠貼片提供持續的壓力，減少疤痕增厚；肉毒桿菌素注射與手術切除：對於嚴重或反覆復發的病例，可考慮肉毒桿菌素注射，手術切除也是選項之一。

薛聿涵提醒，預防蟹足腫需從日常生活著手，尤其是曾有病史的患者，更應避免皮膚受傷，以及不必要的外科手術、紋身與打耳洞，若有傷口應及時處理，癒合期間避免過度拉扯或刺激，發現疤痕有異常增生跡象，應立即就醫，及早接受治療。

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