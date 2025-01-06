路跑好手膝蓋卡卡 皺襞症候群上身

▲膝蓋卡卡不一定是關節退化，應就醫檢查。（照片提供／廖琬璇）

文／廖琬璇

▲圖1：膝眼穴。（照片提供／廖琬璇）

56歲的蔡先生（化名）因膝蓋卡卡、痠痛就醫時詢問：「是不是膝關節退化？」而他喜歡長跑，怕自己以後不能參加路跑活動了。

▲圖2：鶴頂穴。（照片提供／廖琬璇）

膝蓋疼痛不一定是退化

其實造成膝蓋疼痛的原因很多，不要把每種疼痛都歸咎於退化，尤其隨著年齡的增長，很多人會覺得自己「就是」膝關節退化，而延誤了正確治療。

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好發常重複彎膝運動族群

經過影像檢查後，發現蔡先生是膝蓋皺襞症候群（Plica Syndrome）。此症好發於常重複彎曲伸直膝蓋的運動族群，如跑步、騎腳踏車等，此外，像膝關節有受過傷、突然增加運動量，也可能導致皺襞受傷，進而引發皺壁症候群，甚至增加退化性關節炎的風險。

內側皺襞損傷若忽視早期症狀，可能進一步傷害膝關節結構，影響日常活動。及早介入與正確治療可改善預後，並降低復發的可能性。

中醫針灸、貼布緩解不適

中醫治療膝蓋皺襞症候群，疼痛急性期可以針灸膝眼穴（圖1）、鶴頂穴（圖2）等多處相關穴位，並使用中醫外用貼布、冰敷與服用消炎止痛的中藥，蔡先生在治療一段時間後膝蓋的不適已獲得緩解。

治療期間宜多休息與避免負重活動，以減少膝關節負擔，要暫停參加路跑活動，並避免劇烈運動，像是跑步、蹲下起立或跳躍。同時也建議患者接受物理治療，進行拉伸與強化肌肉的運動，特別是股四頭肌與腿後肌群，改善膝關節穩定性。

無論是皺襞損傷還是退化性膝關節炎，都可能導致膝關節疼痛與活動受限。這會使患者減少膝關節的使用，導致肌肉力量下降，進一步加重關節的不穩定性和退化。

◎要如何區分膝關節退化與皺襞損傷？

●膝關節退化：

1.痛點分布較廣泛，通常影響膝蓋內側、外側甚至後方。

2.晨僵現象（早晨起床時膝蓋僵硬）明顯。

3.可能有關節腫脹、發炎及活動時的摩擦聲。

●膝蓋內側皺襞損傷（皺襞症候群）：

1.痛點集中在內側髕骨邊緣，並伴隨局部壓痛。

2.彎曲膝蓋或上樓梯時疼痛加劇。

3.可能感覺到膝蓋內有「卡住」或「跳動」的現象。

再次強調，膝關節疼痛發生原因通常與多重因素有關，不要貿然自己下診斷，要適時地就醫檢查，並做出妥善的治療。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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