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針眼找上門 不該吃的要少碰
文／李旭崴
麥粒腫為皮脂腺堵塞或細菌感染
麥粒腫（Hordeolum）俗稱「針眼」。常會聽到大家揶揄：「是不是看了不該看的東西？」導致對麥粒腫的成因產生誤會。其實常見因素是眼瞼的皮脂腺堵塞，或手部不潔揉眼引起細菌感染。此外，油性膚質、常吃油膩或補養類食物、熬夜、內分泌失調也可能誘發。
熬夜、內分泌失調也會誘發
◎日常護理措施
●溫熱濕敷：每日4次，每次5至10分鐘，促進引流。
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●按摩眼瞼：促進排水。
●避免隱形眼鏡與眼妝：在麥粒腫消失前盡量避免使用。
●規律作息：避免熬夜，充足睡眠可增強抵抗力，有助針眼消退。
●控制飲食：少吃引發油脂分泌旺盛的食品如花生、巧克力等，避免熱性、刺激性食物如海鮮、羊肉、大蒜等。
少油膩少吃熱性、刺激性食物
當症狀較為明顯或持續不退時，應尋求醫師協助。醫師可能會根據情況建議使用抗生素眼藥水、藥膏、消炎藥或止痛藥，來幫助緩解症狀並控制感染，正確用藥通常能於數天內改善而吸收。若沒有吸收或來不及用藥，就已形成明顯膿包，就要做切開排膿的小手術。
◎眼藥水、眼藥膏使用方式
●清潔雙手：使用前請將雙手徹底洗淨，有戴隱形眼鏡者，請先將鏡片取下。
●正確滴藥：眼睛往上看，將下眼瞼向下拉，將藥液滴於下眼瞼內。（若為眼藥膏，擠出米粒大小，由內向外點於眼瞼內之結膜囊中）。
●輕閉眼睛：輕閉眼30秒至1分鐘，並輕輕轉動眼球，可用手指輕壓內眼角，以免藥液流至鼻淚管內而降低藥效，多餘藥液用乾淨紗布或衛生紙擦拭。
●使用順序：若同時有藥水及藥膏，先滴眼藥水，間隔5-10分鐘後再使用眼藥膏。
正確用藥結合護理措施（如熱敷、保持眼部清潔）是促進恢復的關鍵。若症狀未改善，應及時就醫以避免延誤治療。
（作者為台南市立醫院藥劑科藥師）
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