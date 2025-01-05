孩童心雜音別慌張 未必是先天性心臟病

▲兒童心臟超音波檢查可發現心雜音的原因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林俊嘉）

文／林俊嘉

10歲的小芊（化名）因為感冒前往兒科診所就診，醫師聽到有明顯心雜音被轉診到醫院進行檢查。心臟超音波檢查果真發現有「開放性動脈導管（PDA）」的先天性心臟病，再仔細回顧小孩的成長史，身高及體重一直低於同年齡層的第3百分位，且參與運動競賽時，體力及運動表現明顯不如同學。所幸藉由心導管的治療，順利將開放性動脈導管關閉，小芊的體力也有明顯提升。

因心臟或血管中血流產生亂流

心雜音不是疾病，是指心臟存在著正常心音以外的聲音，產生的原因是心臟或血管中的血流產生亂流（turbulent flow）。它可以發生在患有心臟病的病童身上，也可能發生在正常的兒童身上。當病人有心雜音時，醫師只要透過詳細的病史詢問、基本理學檢查、以及心臟超音波掃描等，很快就能找到心雜音的原因。

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無辜心雜音與血管生長慢相關

健康的小孩也可能有心雜音，即所謂「無辜的心雜音」（innocent murmur），且根據美國兒科醫學會統計，此類心雜音發生於14歲以下孩童的比率可達75%。這類心雜音的成因目前尚無定論，有些心臟科醫師認為與小孩的成長相關，一般來說，心臟與血管應相對地成長，但是部分孩童因為血管生長較慢，導致較多血流流進相對較狹窄的血管，進而產生心雜音。此外，一些特定情況（如發燒、運動）或是姿勢改變（由臥姿變坐姿）也會產生無辜心雜音。

另一種情況，就是所謂的「病理性心雜音」（pathological murmur），造成的原因則為心臟或血管的結構出了問題。有可能是心臟中膈的缺損，導致不正常的血流交通，或是血管及瓣膜的狹窄，導致快速的血流通過狹窄處，進而產生心雜音。這類的心雜音由於是結構上的病灶，因此較不會因為病童的狀態或是姿勢改變而消失。

若屬病理性 兒童心臟病大多能治癒

出現心雜音不代表一定有心臟病，且大部分孩童的心雜音為良性的無辜心雜音，因此家長們無需太過慌張。當孩子被發現有心雜音時，可尋求小兒心臟科醫師的協助。如果是病理性心雜音，以現今的醫學技術，絕大部分的兒童心臟病都是能治癒的，且甚至不需要開刀，藉由心導管便可治療。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒科醫師）

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