自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孩童心雜音別慌張 未必是先天性心臟病

2025/01/05 05:30
孩童心雜音別慌張 未必是先天性心臟病

▲兒童心臟超音波檢查可發現心雜音的原因；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／林俊嘉）

文／林俊嘉

10歲的小芊（化名）因為感冒前往兒科診所就診，醫師聽到有明顯心雜音被轉診到醫院進行檢查。心臟超音波檢查果真發現有「開放性動脈導管（PDA）」的先天性心臟病，再仔細回顧小孩的成長史，身高及體重一直低於同年齡層的第3百分位，且參與運動競賽時，體力及運動表現明顯不如同學。所幸藉由心導管的治療，順利將開放性動脈導管關閉，小芊的體力也有明顯提升。

因心臟或血管中血流產生亂流

心雜音不是疾病，是指心臟存在著正常心音以外的聲音，產生的原因是心臟或血管中的血流產生亂流（turbulent flow）。它可以發生在患有心臟病的病童身上，也可能發生在正常的兒童身上。當病人有心雜音時，醫師只要透過詳細的病史詢問、基本理學檢查、以及心臟超音波掃描等，很快就能找到心雜音的原因。

無辜心雜音與血管生長慢相關

健康的小孩也可能有心雜音，即所謂「無辜的心雜音」（innocent murmur），且根據美國兒科醫學會統計，此類心雜音發生於14歲以下孩童的比率可達75%。這類心雜音的成因目前尚無定論，有些心臟科醫師認為與小孩的成長相關，一般來說，心臟與血管應相對地成長，但是部分孩童因為血管生長較慢，導致較多血流流進相對較狹窄的血管，進而產生心雜音。此外，一些特定情況（如發燒、運動）或是姿勢改變（由臥姿變坐姿）也會產生無辜心雜音。

另一種情況，就是所謂的「病理性心雜音」（pathological murmur），造成的原因則為心臟或血管的結構出了問題。有可能是心臟中膈的缺損，導致不正常的血流交通，或是血管及瓣膜的狹窄，導致快速的血流通過狹窄處，進而產生心雜音。這類的心雜音由於是結構上的病灶，因此較不會因為病童的狀態或是姿勢改變而消失。

若屬病理性 兒童心臟病大多能治癒

出現心雜音不代表一定有心臟病，且大部分孩童的心雜音為良性的無辜心雜音，因此家長們無需太過慌張。當孩子被發現有心雜音時，可尋求小兒心臟科醫師的協助。如果是病理性心雜音，以現今的醫學技術，絕大部分的兒童心臟病都是能治癒的，且甚至不需要開刀，藉由心導管便可治療。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院小兒科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒新聞

網友回應

載入中