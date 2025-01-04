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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

三叉神經痛 中藥＋針灸緩解

2025/01/04 05:30

▲針灸可降低發作頻率與疼痛嚴重度。（照片提供／洪佳君）

▲針灸可降低發作頻率與疼痛嚴重度。（照片提供／洪佳君）

文／洪佳君

38歲高先生，過去4年飽受三叉神經痛之苦，舉凡日常生活中刷牙、漱口、咀嚼食物，喝液態食物，凡是觸碰到臉頰的動作，都會導致右耳沿伸至下巴刺痛感，伴隨被電流電到的麻木感覺，急性期嚴重發作時會痛到徹夜難眠，即使服用高強度的止痛藥仍會痛醒，對生活及工作影響甚鉅，因此他決定尋求中醫協助。

中醫治療 擺脫止痛藥

三叉神經痛，為支配面部感覺的三叉神經在神經分布區域出現如刀割、觸電、電擊般神經病變性疼痛，痛感強烈，伴隨刺感、灼熱感或面部肌肉抽搐，大部分發生在40歲以上，多為單側發病，右側多於左側。

三叉神經分為3個分支（眼分支、上顎分支、下顎分支），分別對應支配我們臉部上、中、下3個區塊，臨床上以第2支合併第3支疼痛最常見。

中醫認為，三叉神經痛是因風寒濕邪留於經脈致氣血經絡閉阻引發疼痛。可透過辨證，針灸配合內服中藥來緩解。

在內科用藥方面，風寒侵襲者，以疏風散寒止痛治療；經筋、經脈阻塞導致氣血不通，用活血化瘀、舒筋活絡的藥物治療；而對因熬夜肝陰虛火旺致疼痛伴隨灼熱感的患者，投以清肝火、補陰藥物緩解灼燒感。

針刺可加強臉部氣血循環，降低局部發炎反應，改善神經壓迫狀態，並促使人體分泌內源性止痛物內啡肽（Endorphins），可有效緩解疼痛。

經過三叉神經的經絡有足少陽膽經、手陽明大腸經、手少陽三焦經等，可依疼痛區域進行局部取穴，常用穴位例如：攢竹、迎香、下關，或遠端取穴，例如：風池、合谷等。不論在急性期或緩解期，針灸可降低發作頻率與疼痛嚴重度。

高先生經過1-2個月治療，刺痛感減輕，漱口及咀嚼時較少疼痛，目前已無服用止痛藥。

（作者為南竹風澤中醫診所醫師）

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