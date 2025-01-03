術後併發慢性骨髓炎痛10年 「高壓氧」治療擺脫疼痛

▲謝婦換人工關節併發慢性骨髓炎，利用高壓氧治療擺脫疼痛。（記者顏宏駿攝）

記者顏宏駿／彰化報導

69歲的謝姓婦人在10年前置換人工關節後，左膝還是疼痛，歷經7次清創手術未見改善，直到被衛福部彰化醫院診斷為慢性骨髓炎，事後她獲得健保給付，接受了高壓氧治療，才解除疼痛，並能平緩行走。

謝婦因農務工作經常彎腰、跪地導致膝蓋疼痛，10年前被確診為重度的退化性關節炎，進行雙膝的全人工關節置換，沒想到左膝卻陷入多年疼痛，進行7次的手術清創仍未能痊癒，近半年幾乎無法行走。謝婦轉到彰化醫院就診，經該院骨科醫師、高壓氧中心主任陳柏辰診斷為慢性骨髓炎，接受口服藥物和健保申請高壓氧治療。

請繼續往下閱讀...

▲謝婦換人工關節併發慢性骨髓炎，利用高壓氧治療擺脫疼痛，目前已能行走。（記者顏宏駿攝）

陳柏辰指出，謝女士就醫時，左膝腫脹疼痛，X光顯現大量骨骼缺損，左腳比右腳短4.5公分，經細菌培養確認是棘手的慢性骨髓炎。而慢性骨髓炎是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓的巢狀結構內建立根據地。由於細菌感染已經破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧，長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素藥物無法深入感染核心，導致感染只能暫時壓抑、無法根除。

健保有條件給付

陳柏辰說，高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合，且高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，因此被列入了健保高壓氧有條件給付的治療項目。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法