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吃出肺癌？ 研究驚揭飲食與「肺腺癌」意外關聯

2025/04/14 14:10

新研究指出，肝醣或為肺腺癌生長幫兇；示意圖。（圖取自shutterstock）

新研究指出，肝醣或為肺腺癌生長幫兇；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕提到肺癌，多數人聯想到的是吸菸或空污等危險因子，但最新研究發現，飲食中的碳水化合物與體內儲存的糖分子「肝醣」（glycogen）可能影響肺癌風險，為預防疾病提供了新的思路。

據《ScienceAlert》報導，研究團隊分析人類肺部組織樣本，發現「肺腺癌」（lung adenocarcinoma）中肝醣含量顯著偏高，這類癌症約佔肺癌病例的40%。在小鼠實驗中，當肝醣含量增加時，肺癌生長速度加快；反之，若移除肝醣，腫瘤擴張則受到限制。研究採用「空間代謝體學」（spatial metabolomics）技術，這種方法能精準辨識組織內小分子的分佈，揭示了前所未見的分子關聯，推動了疾病研究的進展。

肝醣是人體儲存葡萄糖的主要形式，主要來源於飲食中的碳水化合物。科學家推測，肝醣可能成為癌細胞的能量來源，像「能量甜點」一樣促進腫瘤生長。實驗進一步顯示，結合高脂肪和高碳水化合物的飲食尤其危險，小鼠的肺癌增生速度明顯加快。雖然這些發現尚未完全適用於人類，但飲食與肺癌之間的關聯已初露端倪。

這項研究由美國佛羅里達大學和肯塔基大學合作完成，成果發表於學術期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）。佛羅里達大學分子生物學家孫雷蒙（Ramon Sun）表示：「肺癌傳統上不被視為與飲食相關的疾病，但這一觀點可能需要改變。」他建議，癌症預防應更加重視飲食選擇。

值得注意的是，研究還發現肝醣含量升高僅限於肺腺癌，而其他類型如「肺鱗狀細胞癌」（lung squamous cell carcinoma）並未出現相同現象。這一差異尚待進一步探索，顯示飲食對健康的影響可能因癌症類型而異。未來，科學家計劃研究西式飲食模式是否與肺癌風險上升有關。

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