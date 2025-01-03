腎絲球過濾率70憂腎病上身 醫：須搭配超音波+尿檢數值

▲醫師提醒檢驗數值並非腎臟病唯一判定指標，醫師會透過超音波檢查等方式釐清。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

50歲黃先生憂心忡忡拿著健檢報告來到門診，劈頭就問：「我的腎絲球過濾率70，代表我有腎臟病嗎？」其實，判別腎臟病並不是單純只看腎絲球過濾率數值，還需搭配腎臟超音波檢查及尿液檢查，若腎絲球過濾率大於60，但上述2者檢查並無異常，則建議觀察即可，不需要特別處理，民眾不用自己嚇自己喔！

GFR正常值100-120 隨年齡降低

所謂「腎絲球過濾率」（GFR）代表每單位時間內清除毒素的能力，正常值是100-120 ml/min/1.73m2，而這個數值會隨著年齡老化而逐漸衰退，通常30-40歲以後平均每年會減少0.8-1.0 ml/min/1.73m2，換言之，年紀越大，數字相對會越低，這是正常現象。

請繼續往下閱讀...

至於一般人擔心的慢性腎臟病，主要診斷依賴兩個成分，第1個是腎臟功能至少不正常超過3個月以上；第2個則是需要有腎臟損傷的證據，例如腎絲球過濾率腎絲球過濾率小於60ml/min/1.73m2，或是尿液檢查發現有蛋白尿、血尿等。

由於正常的腎絲球過濾率常常受到外界因素以及個人原因影響，例如檢查前的喝水量、飲食等等影響，檢查數值經常會波動，所以一時下降可能是短期因素影響，例如在腎臟超音波和尿液檢查沒有異常的情況下，這個月健檢驗出腎絲球過濾率58，經過3個月再複驗，數值提升至86，這樣就不算有慢性腎臟病。

日常多喝水+低鹽飲食拚改善

臨床曾經遇過患者的腎絲球過濾率93，但腎臟超音波檢查發現只剩1顆腎臟，由於解剖構造異常，臨床上會判定此患者為慢性腎臟病第1期。

黃先生就醫來前已經在家中擔心多日，直到來門診了解到腎絲球過濾率太低並不全然表示腎臟病後，安排追蹤的超音波及尿液檢測也完全正常，才讓他放下心中大石頭，但也提醒他要多喝水及低鹽飲食，1個月後腎絲球過濾率果然回升至83，未來只要每年做定期追蹤腎臟功能即可。

（作者為亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任）

▲民眾平時務必多喝水及控制飲食，才能保有健康的腎功能。（照片提供／林軒任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法