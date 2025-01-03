自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

腎絲球過濾率70憂腎病上身 醫：須搭配超音波+尿檢數值

2025/01/03 05:30

▲醫師提醒檢驗數值並非腎臟病唯一判定指標，醫師會透過超音波檢查等方式釐清。（照片提供／林軒任）

▲醫師提醒檢驗數值並非腎臟病唯一判定指標，醫師會透過超音波檢查等方式釐清。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

50歲黃先生憂心忡忡拿著健檢報告來到門診，劈頭就問：「我的腎絲球過濾率70，代表我有腎臟病嗎？」其實，判別腎臟病並不是單純只看腎絲球過濾率數值，還需搭配腎臟超音波檢查及尿液檢查，若腎絲球過濾率大於60，但上述2者檢查並無異常，則建議觀察即可，不需要特別處理，民眾不用自己嚇自己喔！

GFR正常值100-120 隨年齡降低

所謂「腎絲球過濾率」（GFR）代表每單位時間內清除毒素的能力，正常值是100-120 ml/min/1.73m2，而這個數值會隨著年齡老化而逐漸衰退，通常30-40歲以後平均每年會減少0.8-1.0 ml/min/1.73m2，換言之，年紀越大，數字相對會越低，這是正常現象。

至於一般人擔心的慢性腎臟病，主要診斷依賴兩個成分，第1個是腎臟功能至少不正常超過3個月以上；第2個則是需要有腎臟損傷的證據，例如腎絲球過濾率腎絲球過濾率小於60ml/min/1.73m2，或是尿液檢查發現有蛋白尿、血尿等。

由於正常的腎絲球過濾率常常受到外界因素以及個人原因影響，例如檢查前的喝水量、飲食等等影響，檢查數值經常會波動，所以一時下降可能是短期因素影響，例如在腎臟超音波和尿液檢查沒有異常的情況下，這個月健檢驗出腎絲球過濾率58，經過3個月再複驗，數值提升至86，這樣就不算有慢性腎臟病。

日常多喝水+低鹽飲食拚改善

臨床曾經遇過患者的腎絲球過濾率93，但腎臟超音波檢查發現只剩1顆腎臟，由於解剖構造異常，臨床上會判定此患者為慢性腎臟病第1期。

黃先生就醫來前已經在家中擔心多日，直到來門診了解到腎絲球過濾率太低並不全然表示腎臟病後，安排追蹤的超音波及尿液檢測也完全正常，才讓他放下心中大石頭，但也提醒他要多喝水及低鹽飲食，1個月後腎絲球過濾率果然回升至83，未來只要每年做定期追蹤腎臟功能即可。

（作者為亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任）

▲民眾平時務必多喝水及控制飲食，才能保有健康的腎功能。（照片提供／林軒任）

▲民眾平時務必多喝水及控制飲食，才能保有健康的腎功能。（照片提供／林軒任）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中