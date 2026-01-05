感念病母受健保照顧 女捐百萬給健保署愛心專戶

中央健康保險署北區業務組，收到愛心專戶補助的受助者來信。（健保署提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央健康保險署北區業務組愛心專戶於去（2025）年12月間，收到陳女士捐款100萬元，陳女士告知健保署人員，她的母親在生前生病期間，長期受到健保醫療體系的妥善照顧，如今母親辭世，她決定捐款100萬元，盼能協助更多無力負擔健保費的弱勢家庭或民眾。

陳女士希望健保署北區業務組，未來能善用愛心專戶，幫助更多弱勢即時獲得幫助，除讓他們感受到社會的溫暖，也能保障他們的健保醫療權益；北區業務組長張温温說，近5年來，北區業務組的愛心專戶已補助超過4200位積欠健保費的弱勢民眾，對象多為清貧學生或未成年孩子、近貧戶、突遭變故致經濟陷入困境、特殊境遇家庭等。

請繼續往下閱讀...

以來自中低收入家庭的25歲小于為例，他的父親打零工維持家計、母親則罹患重大疾病正接受長期治療，他靠著助學貸款、半工半讀完成學業，張溫溫說，健保署透過愛心專戶補助繳清健保欠費後，小于來信表示自己未來若有能力，也會把愛和善傳遞下去；同樣獲得愛心專戶補助的15歲小傑，來自單親隔代教養家庭，因他父親入監服刑而與年邁祖父母同住，他也希望除記住恩情外，未來也要有能力幫助其他人。

張温温強調，愛心專戶的款項，都是社會各界愛心人士的支持，未來將持續審慎運用每一筆善款，協協助弱勢家庭與民眾繳納其積欠的健保費，民眾身邊若有無力繳納健保費的弱勢民眾，也能透過健保署官網「弱勢民眾通報平台」，一同守護弱勢民眾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法