7成癌友有憂鬱情緒 男高於女心理諮商比例攀升

台灣癌症基金會成立全新「晴嶼心理諮商所」，擴增心理照護量能。右為晴嶼心理諮商」所長張維宏。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕國際醫學研究指出，提升癌友的「心理社會韌性」，不僅能改善生活品質，更有助於延長存活時間、降低死亡率。因應癌友與家屬日益增加的心理支持需求，台灣癌症基金會今年成立全新的「晴嶼心理諮商所」，全面升級心理照護量能。服務數據顯示，癌友心理需求不分性別，近3年男性使用心理諮商比例由17%升至22%，且平均諮商次數高於女性。諮商師指出，約5至7成癌友會出現憂鬱情緒，多源自病痛與治療影響，若能及早提供心理支持，有助防止情緒惡化為憂鬱症，並減少長期壓力對健康的衝擊。

國際研究顯示，心理社會狀態具高度韌性的癌友，在生活品質、存活率與存活時間等表現上，皆明顯優於心理支持不足者，因此心理照護逐漸被納入國際癌症治療的重要一環。

台灣癌症基金會早在2013年便看見這項迫切需求，率先成立心理諮商中心，提供癌友與家屬專業心理支持。然而，近半年等待諮商的病友已累積至37人，顯示現有量能已接近負荷上限。為回應實際需求，台癌今年正式成立「晴嶼心理諮商所」，大幅升級空間與服務量能，諮商室數量由1間擴增至5間，並首度系統性導入家庭諮商，讓照顧者與家屬也能在專業陪伴下，期望讓更多癌友與照顧者在治療歷程中被穩穩接住。

服務數據也顯示，心理需求並不分性別。近3年男性使用心理諮商的比例，已從17%提升至22%，且男性平均諮商次數達6.37次，高於女性的5.3次，顯示男性並非沒有情緒需求，而是更需要被引導、被理解與被支持。

進一步分析求助內容，台癌發現癌友的心理困境往往不是單一情緒問題，而是多重交織。最常見的議題包含失落經驗與自我照顧（24%）、生活適應與重返職場（23%）、疾病引發的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張與恐慌等個人情緒（22%），以及家庭角色變化、照顧分工與溝通衝突等家庭議題（16%）。

晴嶼心理諮商所所長張維宏指出，罹癌者出現憂鬱情緒的比例約落在5到7成之間，但並非所有人都已達憂鬱症診斷標準，「很多癌友是因為身體不適、治療副作用影響情緒，我們的目標，就是不讓這些憂鬱情緒持續惡化，演變成憂鬱症。」他也強調，長期壓力若持續超過1年以上，確實可能對免疫系統與整體健康產生影響，因此及早介入心理支持相當重要。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

