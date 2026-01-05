自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌友確診首年自殺率高出常人5.5倍 台癌推「5+5心理社會處方」

2026/01/05 15:59

台灣癌症基金會王金平董事長率政府代表、醫療專家與企業夥伴共同簽署「癌友心理健康支持宣言」，正式啟動「5+5 心理社會處方」，攜手建構不中斷的身心支持網絡。（台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會王金平董事長率政府代表、醫療專家與企業夥伴共同簽署「癌友心理健康支持宣言」，正式啟動「5+5 心理社會處方」，攜手建構不中斷的身心支持網絡。（台灣癌症基金會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕癌症治療不只是對抗腫瘤，更是一場身心與生活的長期拉鋸戰。台灣癌症基金會成立全新「晴嶼心理諮商所」，推出全國首創「5＋5心理社會處方」，補足癌症照護中長期缺乏的心理支持，今（5）日舉辦開幕記者會，健保署、國健署等單位齊聚，宣示跨部會合作新里程。健保署長陳亮妤指出，研究顯示癌友確診首年自殺率高於常人，凸顯升級心理照護的迫切性。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，從多年服務經驗與國內外研究中可清楚看到，癌症帶來的影響從來不只是單一病痛，而是一連串「生活地震」。確診後，病友往往需在極短時間內，學會理解複雜的病情與治療選項，同時面對保險、經濟、工作安排、家庭角色變動等現實問題，還得顧及體力與心理狀態，確保自己能完成治療。若缺乏適當支持，這些壓力可能導致病友無法重返職場、家庭功能失衡，甚至中斷治療。他強調，心理照護若只停留在「安慰」，往往不足以支撐病友度過長期挑戰。

而本身是精神醫學專長的健保署署長陳亮妤強調，根據台大公衛發表的研究，癌症病友在診斷的第一年自殺率是一般人的5.5倍，整體而言更是一般人的2.5倍，癌症病友除了病痛帶來的痛苦，面對復發的恐懼、經濟壓力、家庭關係的改變，都需要更多心理支持。

為回應實際需求，台癌參考英國「全人需求評估」及國際提升心理社會韌性的研究，提出「5+5心理社會處方」。內容包括提供癌友5次免費心理諮商，並同步評估5大關鍵實務需求，包括營養支持、財務與保險協助、家庭照護、身心靈復原資源，以及是否需要延長心理諮商。

在個案管理師陪伴下，病友可被有系統地串聯各項資源，不再孤軍奮戰，心理支持也不再只是談話，而是實際協助解決生活難題，強化面對疾病的心理社會韌性。

晴嶼心理諮商所10位諮商師中，有8成本身就是癌友或癌症家屬。首任所長張維宏來自三代罹癌的家庭背景，深刻理解那種「彷彿被世界遺棄」的孤立感，也因此選擇站在陪伴的位置，讓心理諮商成為病友最安心的避風港。他也提醒，照顧者同樣承受巨大壓力，是病房裡「隱形的第二位病人」，同樣需要一個能安心喊痛的空間。

