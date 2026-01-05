自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台中94歲嬤超隱忍 腹痛半年查出大腸癌、切腸道60公分

2026/01/05 16:33

吳婦右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁。（澄清醫院中港院區提供）

吳婦右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁。（澄清醫院中港院區提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯94歲吳阿嬤很會忍痛，隱忍腹痛近半年不讓子女擔心，直到痛到無法走路才到澄清醫院中港院區看診，經胃腸肝膽科查出大腸癌腫瘤破裂，隨時可能因敗血症而致命，所幸開刀切除受癌細胞侵犯大、小腸約60公分，術後恢復良好，主治醫師陳周誠呼籲「阿嬤不要忍痛啦」，應及早就醫檢查以便切除患部。

吳阿嬤去年以來右下腹常隱隱作痛，因不想給子女帶來麻煩，能忍就忍，直到上月痛到無法走路，兒子陪同至澄清醫院中港院區胃腸肝膽科門診，抽血檢查發現，血紅素掉到8.7（正常12-16）、白血球15900（正常1萬以下），再經腹部電腦斷層檢查，查出右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，外形不規則狀確診大腸癌，並已破裂擴散。

阿嬤住院後緊急會診大腸直腸外科，陳周誠醫師表示，緊急手術發現吳婦右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，也侵犯到迴腸末段，經切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出新通道維持腸道暢通。

大腸直腸外科陳周誠醫師呼籲，「阿嬤別忍痛」，應及早就醫切除患部。（澄清醫院中港院區提供）

大腸直腸外科陳周誠醫師呼籲，「阿嬤別忍痛」，應及早就醫切除患部。（澄清醫院中港院區提供）

醫療團隊指出，吳婦大腸癌長在右側大腸最深處，在盲腸上方很不容易發現，即使長成癌腫瘤，此段大腸直徑較大，加上經過糞便水份較高，患者難感覺有大便異常病識感，阿嬤才感覺「悶悶隱痛」卻仍大便正常。

我國臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸佔7成，在右側大腸佔3成，右側大腸癌較不易發現，而目前健保糞便潛血檢查方便，患者一旦發現糞便有潛血現象，一定要做腹部電腦斷層，才能找出癌蹤跡及早治療。

吳婦術後恢復良好，已返家休養數週，恢復笑容讓家人感到安心，陳周誠醫師提醒道，台灣邁入超高齡社會，代表每5人就有1位65歲長者，很多長者常隱忍病痛，怕帶給子女麻煩，再次呼籲「阿嬤不要忍痛啦」，應享受政府補助定期健康檢查，及早就醫切除患部。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中