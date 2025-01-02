開心手術發展成熟 醫：心臟瓣膜置換風險低

▲醫師看診中；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／賴韋良）

文／賴韋良

前一陣子73歲資深媒體人、中廣前董事長趙少康在臉書上說明自己主動脈擴大導致閉鎖不全的病況，他身體健康硬朗，進行開心手術置換主動脈瓣膜以及人工血管置換手術後，現已順利康復。

心臟主動脈瓣膜疾病可分為瓣膜狹窄、瓣膜閉鎖不全。瓣膜狹窄是因為瓣膜鈣化硬化，瓣膜失去彈性導致「閥門打不開」；閉鎖不全的可能原因則是主動脈擴大，就像當一扇門門框變大、門板卻沒有變大，就會導致門關不緊、血液逆流。

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該如何將失靈的門重新關好？最直接的方式就是「重新安裝一扇門」。目前心臟外科可以做到的主動脈瓣膜手術，包含開心手術置換主動脈瓣膜（SAVR）和經導管主動脈瓣膜植入術（TAVI）。

開心手術置換主動脈瓣膜是行之有年的外科傳統手術。全身麻醉後將胸骨打開，讓心臟停止跳動，打開主動脈後切除狹窄的主動脈瓣膜，重新植入人工瓣膜。

▲賴韋良醫師說明，開心手術置換主動脈瓣膜已發展成熟，實證醫學顯示其風險和手術併發症都很低。（照片提供／賴韋良）

手術效果優於經導管植入術

經導管主動脈瓣膜植入術相較而言是新型手術，是經由股動脈或其他部位置換主動脈瓣膜的技術。藉由導管深入血管，將原來鈣化的瓣膜位置以氣球擴張撐大並置放新瓣膜。

瓣膜狹窄可以選擇開心手術和經導管主動脈瓣膜植入術。一般民眾或許會擔心開心手術可能的風險，而傾向選擇後者。但其實，開心手術置換主動脈瓣膜已發展成熟，實證醫學顯示，其風險和手術併發症都很低，長期追蹤下更發現，手術效果優於經導管主動脈瓣膜植入術。

瓣膜狹窄患者若已年邁或自身罹多種慢性病，經評估不適合傳統開心手術者，才會建議進行經導管主動脈瓣膜植入術。至於瓣膜閉鎖不全患者，目前只能以開心手術置換主動脈瓣膜。

（作者為羅東博愛醫院心臟血管外科主任）

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