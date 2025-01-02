猛揮桿肩受傷 「雷射治療」助返球場

▲圖1：醫師嘗試調整患者肩膀轉動角度，但卻發現卡住舉不高；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／趙明哲）

文／趙明哲

嗜小白球如命的「林董」幾乎天天到高爾夫練習場報到，享受猛力開球的快感，但某天突然左肩不適無法正常送桿過肩，就醫經超音波檢查診斷後，發現是左肩旋轉肌袖肌腱腫脹發炎，導致左肩無法正常前舉（圖1），為了盡快重返球場，他選擇接受傳統復健搭配高能量雷射治療，不僅當下疼痛減緩，1週後也順利重返球場。

患者自述，每天練球已經養成習慣，若沒持續運動就會覺得怪怪的，尤其不少年輕員工也興起揮桿流行風，甚至向他下帖挑戰，讓他練得更勤。但就醫前幾天揮桿後，覺得左肩轉動起來不順，總是卡住舉不高，由於距離下場打球的日子在即，他急於繼續練習，因此當天便積極尋求醫治。

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過度動作急性拉傷 導致肌腱腫脹發炎

經過高解析度軟組織超音波檢查後，確認患者左側肩膀旋轉肌袖肌腱腫脹發炎（圖2），此肌腱負責肩膀前舉的啟動 動作，而過多的重覆揮桿動作，會增加此肌腱退化磨損的機率，導致容易急性拉傷造成肌腱部分或全部斷裂。

以「林董」為例，他的肌腱腫脹發炎增厚，算是輕微程度受傷，但短時間可能無法持續運動，為了盡速解決問題，立即安排物理治療冰敷電療，加上高能量雷射減緩疼痛促進循環消腫（圖3），他當下感覺可以正常舉肩過頭了，貼上肌內效貼布後，隔天再來復健的時候，輕微的伸展也不會感覺到有不適感。

▲圖2：透過超音波檢查後發現是左側肩膀旋轉肌袖肌腱腫脹發炎。（照片提供／趙明哲）

▲圖3：經以高能量雷射治療後，疼痛程度大幅改善，同時增加轉動角度；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／趙明哲）

透過規律治療到第3天，患者的左肩肌力測試已接近正常，也為他訂定回場計畫訓練，由空揮桿不痛到每天揮30顆球、50顆球、90顆球後沒有肌肉緊繃感，終於順利於1週後跟年輕人尬球拚輸贏。

運動受傷 應速就醫尋求正確診斷治療

提醒民眾，每個人的專項球齡與身體素質都不同，因此受傷原因和回復速度也不會一樣，加上平常有無全身性的核心肌力鍛鍊與靈活協調性學習，也會影響著回場速度，所以建議運動受傷的朋友，盡早就醫尋求正確的診斷治療，有耐心地循序漸進接受治療療程。若能經由專業復健運動指導，一定可以在最短時間內，回到球場快樂揮汗。

（作者為崇心復健科診所院長）

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