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健康 > 抗老養生 > 運動復健

腦缺氧昏迷「經顱磁刺激」 露復甦曙光

2025/01/01 05:30

▲在安南醫院腦神經團隊多元治療嘗試下，40多歲男患者從原本昏迷指數9分進步到甦醒後能微笑、手比YA拍照。（照片提供／安南醫院）

▲在安南醫院腦神經團隊多元治療嘗試下，40多歲男患者從原本昏迷指數9分進步到甦醒後能微笑、手比YA拍照。（照片提供／安南醫院）

記者王俊忠／台南報導

1名40多歲男子因突發性呼吸道阻塞，導致腦部缺氧受損，搶救後恢復心跳，卻仍昏迷且無法自主呼吸，但在經過神經再生、高壓氧、復健、中醫等一系列治療後甦醒，並再自費接受「經顱磁刺激療法」改善其認知，終於看到康復的曙光。

在安南醫院神經脊椎外科主任阮威勝建議下，該名昏迷病人結合最新的神經再生、高壓氧、復健、中醫等治療後，逐漸甦醒，但隨之而來的是四肢無力、意識混亂，甚至無法辨識家人、喪失視覺等問題。

安南醫院精神醫學科主任張俊鴻表示，患者腦部的核磁共振檢查（MRI）結果，並無明顯出血或血管梗塞，建議加做腦功能單光子斷層掃描檢查（SPECT），使用放射性示蹤劑追蹤大腦血流、新陳代謝和神經傳導物活動的變化，進而發現其運動皮質區與視覺皮質區出現活性異常。

不僅看到光影 並能追蹤筆燈軌跡

醫療團隊與病患家屬討論後，決定再結合「經顱磁刺激療法」，經過一段時間，病情出現明顯進展，患者不僅看得到光影，還可以跟著醫師的筆燈軌跡追蹤。張俊鴻指出，「經顱磁刺激療法」是利用磁場產生電流刺激大腦皮質、調節神經活動，以改善神經傳導及神經可塑性，常用在治療憂鬱症，但近年新研究也顯示治療其他神經與精神疾病的可能性。

結合各種治療 有助講話、行走

在阮威勝與張俊鴻建議下，患者持續結合各種治療，逐漸進步，可以緩慢地說出話、透過復健練習行走，近期甚至可以辨識大字和顏色，讓家屬和醫護人員都無比欣喜，增添對治療可行的信心。

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