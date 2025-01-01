專注力訓練 孩童上課少出狀況

▲可透過繪畫活動，提升孩子動靜態的專注力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／徐幼鈞

5歲的陳小弟因為上課不專心，容易四處走動，大聲唱歌干擾同學上課，被老師提醒多次後，被媽媽帶來診所評估。醫師診察發現他可以執行丟接球，但容易沒耐心，可以坐著畫出人物特徵、寫名字，但是容易被診間的東西吸引，忍不住碰觸額外的物品，看診過程中不斷打斷媽媽與醫師的談話，想要搶答或是離開椅子摸索環境。以上這些表現，既有注意力不集中，也有衝動控制的問題，需要接受物理、職能、語言和心理治療。

並不是所有注意力不集中的孩童都符合過動症的診斷（Attention Deficit／Hyperactivity Disorder，即ADHD）。ADHD是因為腦部多個區域連結功能異常，造成孩童不專心、衝動、情緒和動作的控制不佳，更進一步影響人際互動、課業學習。

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要診斷ADHD，醫師需要觀察孩童是否有不專心、衝動的症狀，並且相對同年齡兒童嚴重且時間長達6個月以上，所以學齡前的孩童較少被診斷過動症，反而小學以上的孩童較容易符合過動症。

注意力不集中獲改善

典型的注意力不足症狀有遊戲過程中無法持續維持注意力、無法順利完成學校功課、容易被外在事物干擾等，而典型過動症狀是課程中常離席、話很多或習慣插嘴對話、無法乖乖排隊等待、會干擾他人遊戲等，如果有上述表現，可以提早帶孩童來復健科門診檢查，並安排早療聯合評估，以利後續治療。

治療的部分除了藥物之外，可以選擇提升專注力的訓練，幫助孩童改善不專心的問題。

◎專注力訓練

●記憶遊戲：翻卡牌找出相同的圖案。

●大家來找碴：觀察2張圖，找出不同的5個位置。

●找出關鍵人或物：找出圖畫中的ABC人物在哪裡。

●戶外運動、音樂、繪畫活動，提升動靜態的專注力。

如果是居家親子互動遊戲，可以考慮「請你跟我這樣做」的遊戲，舉手、舉腳、踏地等動作，或是丟接球，訓練專注力的同時也能訓練手眼協調，增加親子互動。

（作者為順新復健科診所院長）

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