冬季吃鍋藏危機 慎防幼兒燒燙傷

▲冬季吃火鍋，應慎防滾燙湯鍋傾倒，導致幼兒嚴重燒燙傷。（照片提供／權秀河）

文／權秀河

3歲的小菲和家人一起到火鍋餐廳用餐，他不時在桌間玩耍，還興奮地來回奔跑，未料撞上端著滾燙湯鍋的店員。瞬間，熱湯灑在小菲的胸腹部與手臂上，他當場哭喊不止，家人也嚇得不知所措，立刻將他送往醫院。經診斷，小菲的燙傷範圍達到27%的身體表面積，為2-3度燙傷，需住院接受專業治療。

嚴重者須清創、皮膚移植

在燙傷中心，小菲接受了2次手術。第1次為清創手術，醫師清理壞死的組織，降低感染風險，並為後續的修復創造條件。第2次則進行了皮膚移植，醫師從小菲的頭皮取得皮膚，補在燙傷的部位。頭皮作為供皮區的選擇，因為癒合速度快，且未來的頭髮可掩蓋疤痕。手術過後，小菲經歷了漫長的復原期，共住院24天。在住院期間，他需要接受多項治療，包括傷口護理、抗生素治療和營養支持。

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關節若攣縮 恐長期復健

然而，小菲的挑戰並未因出院而結束。由於燙傷主要集中在他的前臂和上臂，醫護團隊提醒，這些部位在癒合後容易產生攣縮，可能影響他的活動能力。為了避免關節攣縮，他需要長期接受復健治療，包括拉伸練習和物理治療，確保手臂的活動範圍不會受限。

冬季火鍋雖然溫暖又美味，但也伴隨著高溫液體燙傷的風險，特別是對於幼兒來說，他們的皮膚較薄且對危險缺乏判斷能力，燙傷的後果往往更為嚴重。提醒家長在與孩子一同享受火鍋時，應注意以下安全措施。

◎吃火鍋注意事項

●選擇適合的餐桌位置：盡量選擇遠離火鍋爐具的座位，並確保熱湯或熱飲遠離孩子的活動範圍。

●監督孩子的行為：用餐時務必有成人專注地照看孩子，避免讓他們在餐廳內奔跑或玩耍。

●挑選安全座位：讓孩童坐在離火源或是湯鍋較遠處，也避開上菜區域。

●教育孩子安全意識：從小教導孩子火鍋與熱湯的危險性，讓他們學會保持安全距離。

◎燙傷的緊急處理方法

如果不幸發生燙傷，家長應立刻採取以下措施：

●用流動冷水沖洗：將傷口置於流動冷水下沖洗至少20至30分鐘，這是最重要的急救步驟，比冰敷更有效。沖洗可以迅速降低皮膚溫度，減少進一步損傷並緩解疼痛。

●避免塗抹偏方：不要塗抹牙膏、醬油或油類，這些物質可能導致感染或妨礙傷口評估。

●迅速就醫：若燙傷範圍大、部位敏感（如臉部、關節）或起水泡，應盡速帶孩子就醫，由專業醫師處理。

（作者為林口長庚醫院整形外科醫師）

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