自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

冬季吃鍋藏危機 慎防幼兒燒燙傷

2025/01/01 05:30

▲冬季吃火鍋，應慎防滾燙湯鍋傾倒，導致幼兒嚴重燒燙傷。（照片提供／權秀河）

▲冬季吃火鍋，應慎防滾燙湯鍋傾倒，導致幼兒嚴重燒燙傷。（照片提供／權秀河）

文／權秀河

3歲的小菲和家人一起到火鍋餐廳用餐，他不時在桌間玩耍，還興奮地來回奔跑，未料撞上端著滾燙湯鍋的店員。瞬間，熱湯灑在小菲的胸腹部與手臂上，他當場哭喊不止，家人也嚇得不知所措，立刻將他送往醫院。經診斷，小菲的燙傷範圍達到27%的身體表面積，為2-3度燙傷，需住院接受專業治療。

嚴重者須清創、皮膚移植

在燙傷中心，小菲接受了2次手術。第1次為清創手術，醫師清理壞死的組織，降低感染風險，並為後續的修復創造條件。第2次則進行了皮膚移植，醫師從小菲的頭皮取得皮膚，補在燙傷的部位。頭皮作為供皮區的選擇，因為癒合速度快，且未來的頭髮可掩蓋疤痕。手術過後，小菲經歷了漫長的復原期，共住院24天。在住院期間，他需要接受多項治療，包括傷口護理、抗生素治療和營養支持。

關節若攣縮 恐長期復健

然而，小菲的挑戰並未因出院而結束。由於燙傷主要集中在他的前臂和上臂，醫護團隊提醒，這些部位在癒合後容易產生攣縮，可能影響他的活動能力。為了避免關節攣縮，他需要長期接受復健治療，包括拉伸練習和物理治療，確保手臂的活動範圍不會受限。

冬季火鍋雖然溫暖又美味，但也伴隨著高溫液體燙傷的風險，特別是對於幼兒來說，他們的皮膚較薄且對危險缺乏判斷能力，燙傷的後果往往更為嚴重。提醒家長在與孩子一同享受火鍋時，應注意以下安全措施。

◎吃火鍋注意事項

●選擇適合的餐桌位置：盡量選擇遠離火鍋爐具的座位，並確保熱湯或熱飲遠離孩子的活動範圍。

●監督孩子的行為：用餐時務必有成人專注地照看孩子，避免讓他們在餐廳內奔跑或玩耍。

●挑選安全座位：讓孩童坐在離火源或是湯鍋較遠處，也避開上菜區域。

●教育孩子安全意識：從小教導孩子火鍋與熱湯的危險性，讓他們學會保持安全距離。

◎燙傷的緊急處理方法

如果不幸發生燙傷，家長應立刻採取以下措施：

●用流動冷水沖洗：將傷口置於流動冷水下沖洗至少20至30分鐘，這是最重要的急救步驟，比冰敷更有效。沖洗可以迅速降低皮膚溫度，減少進一步損傷並緩解疼痛。

●避免塗抹偏方：不要塗抹牙膏、醬油或油類，這些物質可能導致感染或妨礙傷口評估。

●迅速就醫：若燙傷範圍大、部位敏感（如臉部、關節）或起水泡，應盡速帶孩子就醫，由專業醫師處理。

（作者為林口長庚醫院整形外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中