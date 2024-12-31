4旬女罹罕見月經性氣胸 元凶竟是子宮內膜異位症

▲廖啓耀醫師強調，如果罹患月經性氣胸沒有及時診斷或治療，可能會導致反覆的氣胸發作，影響生活品質。（記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

43歲嚴小姐約1個月前，出現咳血與呼吸困難，經送急診檢查發現氣胸復發，並出現肺部塌陷且伴隨少量血胸，胸腔外科醫師會診後，懷疑是子宮內膜異位症造成的胸腔異常，經詢問病史，確診是罕見的月經性氣胸，經安排微創胸腔鏡手術移除肺部和橫膈膜的子宮內膜異位症組織，順利解除氣胸危機，並降低月經性氣胸復發的風險。

突發性咳血與呼吸困難

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啓耀表示，月經性氣胸與女性的月經週期有關，特徵是每當月經期間，即出現反覆性的氣胸症狀，包括：突發性胸痛、胸悶、呼吸困難及咳嗽等。這些症狀與其他類型的氣胸相似，因此在診斷上需要謹慎排除其他原因，問診時需留意患者是否伴隨腹痛、月經異常等內科或婦科症狀。

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▲X光影像檢查顯示，月經性氣胸（左圖黃線區域）；電腦斷層檢查，發現肺部有子宮內膜異位症異常組織（右圖紅圈處）。（記者陳建志翻攝）

廖啓耀表示，月經性氣胸與子宮內膜異位症有密切關聯，是指子宮內膜組織生長於子宮腔外，包括可能長在胸腔、腹腔等部位。當內膜異位組織受到月經激素分泌刺激時，這些異位組織可能會出血，進而引起胸腔內的氣體泄漏或肺組織受損，導致氣胸發作。

廖啓耀指出，月經性氣胸多見於年輕女性，診斷應由胸部X光或電腦斷層掃描確定是否存在氣胸，並詢問病史，尤其是了解氣胸發作與月經週期的關聯，針對反覆氣胸發作的病人進行胸腔鏡手術有助於確認內膜異位病灶，且可以即時移除異位組織。

廖啓耀指出，月經性氣胸的治療策略首先是氣胸的緊急處理，再來是荷爾蒙治療，減少氣胸的發生率，針對反覆發作或荷爾蒙治療無效的病人，則進行胸腔鏡手術去除異位組織或進行肺部修復。

廖啓耀強調，如果罹患月經性氣胸沒有及時診斷或治療，可能會導致反覆的氣胸發作，建議應該把握治療時機，恢復健康的生活。

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