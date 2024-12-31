自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

麻油麵線太補 男起床突「燒聲」

2024/12/31 05:30

▲百合杏仁粥可以滋陰潤燥、養肺安神。（台北慈濟醫院提供）

▲百合杏仁粥可以滋陰潤燥、養肺安神。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

43歲曾先生某日起床時喉嚨突然「燒聲」，除了發不出聲音，還有便秘困擾，經中醫師診斷發現，原來曾先生屬於實熱體質，但他吃2碗麻油麵線進補，加重體內燥熱火氣，導致喉嚨失聲，因此醫師開立梔子、蓮子等除燥、降心火的藥材，曾先生服藥2天後順利恢復聲音。

屬於實熱體質 加重燥熱火氣

台北慈濟醫院中醫部醫師林亞萱表示，冬季常見的進補藥材以補氣血為主，「虛寒體質者」比較怕冷、容易疲倦與食慾不振，適合進補溫通血脈的肉桂，以及可緩解胃脹、消化不良症狀的乾薑；「實熱體質者」食慾好、愛吃辛辣食物且不怕冷，冬令不用額外進補，否則容易口乾舌燥、便秘或冒痘。

她指出，溫性的麻油富含木酚素與健康的脂肪酸，具抗氧化與抗發炎的作用，但經煸炒烹煮後，屬性轉變為燥性，不適合實熱體質的曾先生食用；若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或青菜，降低身體燥熱的機率。

▲林亞萱醫師建議，若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜，降低身體燥熱的機率；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

▲林亞萱醫師建議，若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜，降低身體燥熱的機率；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

感冒、高血壓患者不宜進補

林亞萱提醒，感冒患者、僵直性脊椎炎與紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者、糖尿病、高血壓等慢性病患者族群，也不適合冬令進補，因為身體正在發炎，體質偏熱性，進補可能加重腫痛、發炎，延緩身體痊癒，建議服用平性食材或桂枝、生薑與艾葉等驅風散寒的藥材或浸泡溫水，維持基礎體溫與四肢保暖，讓暖氣回流心臟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中