麻油麵線太補 男起床突「燒聲」

▲百合杏仁粥可以滋陰潤燥、養肺安神。（台北慈濟醫院提供）

記者陳奕劭／新北報導

43歲曾先生某日起床時喉嚨突然「燒聲」，除了發不出聲音，還有便秘困擾，經中醫師診斷發現，原來曾先生屬於實熱體質，但他吃2碗麻油麵線進補，加重體內燥熱火氣，導致喉嚨失聲，因此醫師開立梔子、蓮子等除燥、降心火的藥材，曾先生服藥2天後順利恢復聲音。

屬於實熱體質 加重燥熱火氣

台北慈濟醫院中醫部醫師林亞萱表示，冬季常見的進補藥材以補氣血為主，「虛寒體質者」比較怕冷、容易疲倦與食慾不振，適合進補溫通血脈的肉桂，以及可緩解胃脹、消化不良症狀的乾薑；「實熱體質者」食慾好、愛吃辛辣食物且不怕冷，冬令不用額外進補，否則容易口乾舌燥、便秘或冒痘。

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她指出，溫性的麻油富含木酚素與健康的脂肪酸，具抗氧化與抗發炎的作用，但經煸炒烹煮後，屬性轉變為燥性，不適合實熱體質的曾先生食用；若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或青菜，降低身體燥熱的機率。

▲林亞萱醫師建議，若實熱體質者想食用麻油料理，建議滴少量麻油拌入麵條或是青菜，降低身體燥熱的機率；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（台北慈濟醫院提供）

感冒、高血壓患者不宜進補

林亞萱提醒，感冒患者、僵直性脊椎炎與紅斑性狼瘡等自體免疫疾病患者、糖尿病、高血壓等慢性病患者族群，也不適合冬令進補，因為身體正在發炎，體質偏熱性，進補可能加重腫痛、發炎，延緩身體痊癒，建議服用平性食材或桂枝、生薑與艾葉等驅風散寒的藥材或浸泡溫水，維持基礎體溫與四肢保暖，讓暖氣回流心臟。

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