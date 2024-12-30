天冷憋出泌尿道感染 中醫調理降低腎臟壓力

▲天氣冷，水喝得比較少，也頻尿想上廁所。

（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

不少人因為天冷不想一直跑廁所，忍著忍著竟憋出泌尿道問題。病人疑惑：「為什麼寒冷的冬天已經少喝水了，還會讓我們更頻繁地上廁所？也會出現泌尿道感染的情形？」這是有原因的，提醒女性朋友們天冷也要喝足夠的水，勿憋尿。

少喝水也會頻繁上廁所

寒冷環境下可能出現的泌尿道症狀主要來自膀胱過動症和泌尿道感染。膀胱過動症其實就是容易在冬季頻繁跑廁所的原因之一。當溫度降低，人體會自動啟動一系列調節機制，以保持內臟溫暖，這些變化同時對泌尿系統產生影響。此時，血液流向皮膚的量減少，幫助維持體內核心溫度，但隨之而來的是血壓升高，使得腎臟需要過濾更多血液，並生成更多尿液。

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天氣寒冷，人們往往飲水量不足，加上憋尿，細菌在尿道中滯留時間過長，感染風險就會急劇上升。

傳統中醫觀點，冬天的五行經絡與腎和膀胱密切相連，寒冷的天氣常造成腎氣虧虛的症狀，包括氣喘、腰膝痠軟、小便增多等，此外，長時間緊張的工作可能導致腎上腺功能下降，進一步減少能量儲備，讓人感到疲憊。

因此，冬季飲食調養重在滋養腎氣，可適量補充偏苦味的食物，建議在日常餐點中定期加入例如藜麥、豆瓣菜、菊苣、芹菜、蘿蔔等。同時，黑麥和苜蓿等食材也能提供深層滋養，有助於提升身體能量儲備，減少冬季疲勞感和腎臟壓力。

▲按壓湧泉穴，可促進血液循環並調理腎氣。

（照片提供／邱伯恩）

按摩湧泉穴促進血液循環

建議冬季調理腎氣的關鍵穴位可以選擇湧泉穴。此穴位位於腳底，約在腳趾起點到腳跟距離的3分之1處，第2個腳趾下方的壓痛點，適合採用按壓、按摩或艾灸等柔和的療法。

◎刺激湧泉穴，可促進血液循環，並調理腎氣

●指壓按摩：使用拇指輕輕按壓湧泉穴，感到壓痛即可停止，可幫助放鬆身心。

●溫水浴足：加入浴鹽至溫水中浸泡雙腳，再配合按壓穴位，效果尤佳。

●穿著加熱厚襪：穿上暖襪後輕柔按摩腳底，既能驅寒改善循環，又能刺激湧泉穴。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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