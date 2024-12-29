下肢腫又痠？ 寒冬恐加劇靜脈曲張

▲冬天下肢靜脈循環不良，腳腫腳痠，不可輕忽。（照片提供／柯博仁）

文／柯博仁

65歲的林女士最近總覺得腿部腫脹沉重。她以為只是歲末冬季寒冷導致血液循環變差，直到有一天晚上，她發現小腿上出現了扭曲的青筋，伴隨著痠脹感。經就醫後，她被診斷為靜脈曲張，醫生提醒她需要立即開始治療，以免引發更嚴重的健康問題。

靜脈曲張是由靜脈瓣膜功能異常所引起，血液無法順利回流心臟，長期堆積於下肢靜脈，導致靜脈擴張、凸出、呈現扭曲狀。這不僅影響外觀，還可能引發靜脈炎、潰瘍等併發症。調查顯示，台灣約有1/4的女性和1/5的男性患有靜脈曲張，尤其集中於40歲以上人群，長期久站或久坐者更易發病。

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寒冷的冬季，血管因低溫而收縮，進一步增加靜脈的回流壓力；同時，許多人因寒冷減少活動，血液循環更容易受阻。研究指出，冬季是靜脈曲張症狀惡化的高峰期，患者的腿部腫脹和疼痛感會明顯加重。

規律運動保養 避免久站久坐

靜脈曲張的早期症狀包括小腿抽筋、腫脹、沉重感，尤其是在長時間站立或久坐後更為明顯。早期診斷和治療能有效避免進一步惡化。若出現皮膚下可見細小蜘蛛網狀血管或明顯的凸起青筋，應盡速尋求專業醫師的協助。

◎日常保養事項，以減少靜脈曲張風險

●規律運動：每日步行或從事低衝擊運動，如瑜珈、游泳，有助於促進血液循環。

●避免久站久坐：每30分鐘起身活動腿部，減少血液滯留。

●穿醫療級彈性襪：幫助腿部靜脈維持正常壓力。

●抬高雙腿：睡覺或休息時抬高雙腿，促進血液回流心臟。

●體重管理：保持適當體重，減少下肢靜脈壓力。

靜脈曲張不僅是外觀問題，更是潛在健康威脅。別讓靜脈曲張成為健康隱形殺手！

（作者為台灣血管通路健康協會理事長、博診所總顧問）

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