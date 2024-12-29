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日本「蘋果病」爆發 赴日要加強防疫

2024/12/29 05:30

▲蘇河仰醫師（圖左）表示，紅斑症以兒童為主要感染群體，成人亦可能受感染；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／蘇河仰）

▲蘇河仰醫師（圖左）表示，紅斑症以兒童為主要感染群體，成人亦可能受感染；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／蘇河仰）

文／蘇河仰

看似紅咚咚的臉頰好可愛，小心是感染日本「蘋果病」！近期，日本關東地區爆發傳染性極強的紅斑症疫情，俗稱「蘋果病」，感染人數創下25年來新高，疫情擴散趨勢引發國際關注。

25年來最嚴重 孕婦、貧血等要留意

該病由微小病毒B19（Parvovirus B19）引起，透過飛沫和接觸傳播，兒童為主要感染群體，但成人亦可能受影響，特別是孕婦、慢性貧血患者及免疫功能不全者，需特別注意防範。

蘋果病的初期症狀類似感冒，包括輕微的發燒、流鼻水和喉嚨痛。隨後，患者的臉頰會出現如「被打巴掌」般的鮮紅紅斑，並可擴散至軀幹和四肢，形成對稱的、會癢的紅疹。這些典型的皮膚表現正是「蘋果病」名稱的由來。

初期類似感冒 臉頰、四肢出現紅斑

蘋果病主要透過咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播，也可能因共用餐具、毛巾等物品而感染。與感冒類似的傳播途徑，因此在學校、托兒所和公共場所的傳播風險大幅增加。

◎「蘋果病」的高風險族群

●孕婦：若孕婦首次感染蘋果病，可能導致胎兒感染，嚴重時恐影響胎兒健康，甚至引發流產風險。

●慢性貧血患者：可能因紅血球生成受抑制，進一步加劇貧血症狀，嚴重時可能導致休克或其他生命危險。

●免疫功能不全者：這類患者感染後，可能導致慢性感染，對骨髓造血功能產生影響，延長康復時間。

◎預防措施

●勤洗手：由於酒精消毒液無法有效殺滅微小病毒B19，建議民眾使用肥皂和清水徹底洗手，特別是在進食前後、外出歸來後進行清潔。

●配戴口罩：在人潮擁擠的公共場所，建議全程佩戴口罩，減少飛沫傳播風險。

●避免與感染者密切接觸：避免與出現紅斑症狀的患者密切接觸，減少傳染機率。

蘋果病目前無特定疫苗與治療藥物，重在預防，透過緩解症狀和增強免疫系統來促進康復。因此，預防是避免感染的最佳策略。

對於計劃前往日本的民眾，應加強防疫意識，隨身攜帶酒精擦拭巾等清潔用品，避免前往人流密集場所，並持續關注自身健康，若出現發燒、流鼻水、臉部紅斑等類似感冒的症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅行史，以利診斷和治療。

（作者為育禾婦幼中心院長）

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