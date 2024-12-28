天冷小心中風 老翁跌倒後行為躁動 就醫才知腦中風

▲張峻誠醫師說明老翁的病情。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

氣溫驟降，罹患心血管疾病患者中風的機率大增。台中1名70多歲老翁，日前在家中無故跌倒，送醫治療後返家，回家後行為躁動，家屬再送到大甲李綜合醫院急診，發現老翁中風，腦部有阻塞，安排住院治療，醫師表示，最近1個月院內收治中風住院個案至少10例，提醒三高患者注意。

台中市大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，患者在家中跌到後，家屬先送到其他醫院治療，檢查後發現腿部骨裂，沒開刀便返家休養，但回家之後，患者情緒驟變，家屬又把他送到李綜合醫院急診，經過核磁共振檢查，發現腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。

請繼續往下閱讀...

張峻誠說，經過3天療程後，意識逐漸恢復正常，也能開口說話。臨床上，腦中風除了常見的半身不遂的運動障礙、意識不清，精神上也會出現情緒冷漠、躁動不安、記憶喪失等改變。

張峻誠表示，最近院內收治中風的患者至少10名，年紀輕的患者只有50多歲。由於罹患高血壓的患者，在冬天低溫的時候，血壓會比平時上升約10到20毫米汞柱，如果平時沒控制，血壓在150毫米汞柱，有可能在天冷變天時就會飆到170毫米汞柱，容易造成中風。

▲影像檢查顯示，腦部胼胝體旁邊的血管阻塞。（記者張軒哲攝）

低溫誘發中風機率增2.9倍

張峻誠指出，他治療高血壓的患者，在冬天會給患者多半顆或1顆的藥物，每次門診一定要求患者在家量血壓，就是擔心冷天會造成腦中風。依據文獻統計，天冷暴露在低溫的天氣，誘發缺血性腦中風的比率比一般高至少2.9倍，如果天冷又躲在被窩裡不常喝水，容易讓血液黏稠度增加，提高中風的危險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法