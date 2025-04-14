健康網》「食」戰預防大腸癌 營養師推青花菜、堅果這8物

想要預防大腸癌，營養師推薦食用8種食物，如青花菜、豆類、堅果等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌曾15年穩居癌王稱號，且有年輕化趨勢。營養師程涵宇於臉書粉專「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文指出，大腸癌初期警訊包含排便習慣改變（時而便秘、腹瀉）、排不乾淨、大便帶血或黏液、經常腹脹或便秘、突然變瘦、貧血。推薦食用8種食物，青花菜、豆類、莓果、堅果、薑黃、亞麻籽、魚類、乳品，有助預防及降低腫瘤轉移。

8食物對抗大腸癌 堅果、魚類也很讚

●青花菜：每週3至5次，屬於十字花科蔬菜，豐富蘿蔔硫素具有抗癌功效，針對有35項研究的分析發現，多吃十字花科蔬菜降低大腸癌風險。

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●豆類：每週≥1次，富含膳食纖維能維持腸道健康。

●莓果：每天1至2次。花青素抗氧化抗發炎，研究發現患有大腸癌的人持續7天吃莓果萃取物，能夠降低7%癌細胞的生長和腫瘤轉移。

●堅果：每天1小把，研究針對30708名參與者長達30年，發現經常吃堅果能夠降低大腸癌的發生風險達24%。

●薑黃：每天1到3克薑黃粉，含薑黃素抗發炎降低大腸癌風險。

營養師提到，每天1到3克薑黃粉，含薑黃素抗發炎降低大腸癌風險。（圖取自freepik）

●亞麻籽：每天10克，富含纖維幫助腸道好菌生長預防大腸癌，而且含多元不飽和脂肪酸，好油預防心血管疾病。

●魚類：鮭魚、鯖魚，針對478040名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險，特別是鮭魚、鯖魚這類含有維生素D和Omega-3脂肪酸的魚。而紅肉實際上會增加患大腸癌的風險，建議大家可以優先選擇吃豆類、魚或是白肉。

●乳品：每天1到2杯，乳品中有豐富的鈣質，會和腸道內的次級膽酸結合成無毒的鈣鹽，降低大腸瘜肉產生的機率，也有抑制發炎基因作用的能力。

研究發現，平均乳製品攝取較多的人得到大腸癌的相對風險低了21%，罹患大腸癌的相對死亡率也低了29%。

營養師分享預防大腸癌飲食訣竅。（圖擷取自程涵宇臉書）



「腸」保健康4不要 酒精是大忌

●酒精：酒精絕對是大腸癌的大忌，如果每天攝取10公克酒精（10公克酒精＝250ml啤酒、100ml紅酒、30ml烈酒），會增加4至7倍得到口腔癌、喉癌、食道癌的風險，每天攝取50公克會增加肝癌、大腸癌、乳癌1.5倍的風險。

●加工食品：世界衛生組織（WHO）已經證實加工肉類為第一級致癌物，而且會提高大腸癌風險，每天吃50克的加工肉類，大腸直腸癌的風險直接提高18%。

●炸物：油脂的食味刺激肝臟合成膽汁，如果常常吃高油脂食物容易造成膽汁分泌失衡，研究發現當膽汁分泌失衡會刺激幹細胞的信號傳導，讓潛在的癌細胞存活，和大腸癌的發生是有相關性的。

●高糖食物：蛋糕、甜點還有含糖飲料這些美味的高糖食物通常營養價值低，同時提高慢性發炎的風險。研究發現，每天喝一杯含糖飲料會增加18%大腸癌的風險，罹患大腸癌的死亡風險也會增加39%。

程涵宇提醒，大腸癌可以預防，最關鍵的兩件事是「飲食+篩檢」，記得定期篩檢是預防的好方法。另，目前台灣有補助50至74歲民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，每2年一次糞便潛血篩檢可降低35%大腸癌死亡率。

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營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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