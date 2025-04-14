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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

分析20年百萬筆病例！ 國衛院找到「中風」氣溫警戒值

2025/04/14 13:06

國衛院發表亞洲地區少見的大規模氣候健康研究。（記者林惠琴攝）

國衛院發表亞洲地區少見的大規模氣候健康研究。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕忽冷忽熱增加中風風險！國家衛生研究院分析20年、超過110萬例中風病例發現，日最高氣溫大於35度，或是2日內氣溫驟升6至9度、16度以上，缺血性中風風險上升超過2倍；日最低氣溫小於16度，或是2日內氣溫驟降14度以上，則是出血性中風風險上升超過2倍。

國衛院國家環境醫學研究所助研究員吳威德表示，為了解析氣候急速變化對腦心血管疾病的影響，研究分析2001至2020年全民健保資料庫的110萬名中風急診個案，並細分缺血性中風與出血性中風，再對比中風送急診當日暴露的氣溫等氣象數據。

吳威德解釋，缺血性中風容易發生在高溫環境，主要是溫度驟升會造成缺水，血液變得濃稠凝結，增加出現動脈粥狀硬化斑塊等，提升中風風險；出血性中風則是容易發生在低溫環境，當溫度驟降，交感神經活性增加，造成周邊血管收縮促使血壓升高，進而提高中風機會。

吳威德指出，研究以2日內的氣溫變化作為分析基礎，發現驟升溫差在6度至9度與16度以上，對缺血性中風有2倍風險，推測機制與脫水、血液濃縮、凝血因子改變有關；驟降溫差14度以上，則對出血性中風有2倍風險，影響機制可能為血壓升高、血管脆弱者更易破裂，此也顯示2日氣溫驟升與驟降可當作特定中風發生的危害指標。

此外，吳威德說明，研究發現日最高氣溫大於35度，缺血性中風風險會上升超過2倍；日最低氣溫小於16度出血性中風風險也會上升超過2倍，可作為未來施政訂定預警值得參考，提醒高風險族群如長者、慢性病患、獨居、居家保溫與通風不良者須留意氣溫變化、預防發病。

此研究是目前亞洲地區少見的大規模氣候健康研究，已於本月發表於國際醫學權威期刊《刺胳針區域健康–西太平洋》（The Lancet Regional Health – Western Pacific）。

國衛院國家環境醫學研究所長陳保中指出，許多民眾都知道天冷要注意保暖、多穿衣服，但當回溫時，只知道曬太陽、好溫暖，卻忽視氣溫驟升驟降潛藏健康風險，因此這項研究證明氣候變遷對於腦心血管疾病的危機，且這些影響可能遠大於癌症，呼籲各界正視。

陳保中也提到，目前已經與環境部、衛福部等相關部會討論，針對易感性族群是否比照空污燈號訂定溫差燈號，讓民眾可以參考，並且將防範措施落實在日常生活中。

國家災害防救科技中心氣候變遷組長陳永明表示，氣候變遷不只影響健康，尚包含災害、水資源、農業、糧食安全等，對於台灣影響非常大，在有專業研究等相對科學證實下，期望提早布局政策，就像是國衛院的研究有助於推進相關健康政策。

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