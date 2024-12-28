麻疹來襲 出國旅遊前可考慮補打疫苗

▲1981年後出生的成年人，經專業醫師評估後，建議加強補打麻疹疫苗。（照片提供／蘇俊源）

文／蘇俊源

麻疹疫情再度引起社會關注。與以往不同的是，這次疫情的確診者多為成年人，而非孩童。麻疹初期症狀與一般感冒相似，包括發燒、流鼻水及喉嚨痛，極易被忽視，導致病毒迅速擴散。

作為一種透過飛沫與空氣傳播的法定傳染病，麻疹在密閉空間中感染風險更高。一旦發病，患者可能出現從臉部開始的紅色皮疹，逐漸擴散至全身，甚至引發如肺炎和腦炎等嚴重併發症，對健康威脅不容小覷。

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幼年期接種疫苗 抗體會隨時間衰退

得過麻疹者終生免疫，但許多人可能以為接種過麻疹疫苗也可終生免疫，但事實並非如此。由於幼年時期麻疹疫苗接種產生的抗體保護力，會隨著時間衰退，1981年以後出生的成年人，會建議接種疫苗增加防護力，因為當時台灣已進入麻疹接種時代，多數人都有接種過麻疹疫苗。這次疫情中，確診者多為未補施打疫苗的年輕族群，凸顯補打疫苗的重要性。

年輕人往往忽視麻疹的危險性，但實際上，感染後不僅會面臨高燒與不適，還可能導致肺炎、腦膜炎等嚴重後遺症。因此，除了嬰幼兒，成年人也應定期檢查疫苗接種狀況，並適時補施打，以降低感染風險，確保自身與社區的健康安全。

麻疹疫情對計畫攜幼兒出國的家庭敲響警鐘。某些國家至今仍是麻疹疫區，若疫苗接種不完整，回國後可能將病毒帶回社區，進一步擴散。除了確保孩子按時接種疫苗，成年人也應關注自身免疫狀況，成年人建議與專業醫師討論是否加強補打麻疹疫苗，尤其是在旅遊前應檢查是否需要追加疫苗。家長還需熟悉麻疹的早期症狀，如發燒、乾咳、結膜發炎及皮疹，一旦出現應儘早就醫。此外，進出人多場所時，戴口罩與注意手部衛生亦是降低感染風險的重要措施。

（作者為馨生醫療體系院長）

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