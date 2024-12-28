自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

基層診所跨足長照 阿公阿嬤天天期待來上課

2024/12/28 05:30

▲長者運動器材結合遊戲，增加長者使用意願。（記者林志怡攝）

▲長者運動器材結合遊戲，增加長者使用意願。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

長者聽到日照中心，往往都會產生「被關起來」的恐懼。位於南投埔里的陳宏麟診所結合看診、日間照顧與高齡健身，提供各式課程，鼓勵長者走出家門，除了保持運動，也能彼此相伴。參與活動的長者也笑說，自從參加診所附設日照中心的活動後，有很多朋友可以說話，每天都很期待「來上課」。

結合看診、日照中心與高齡健身

現年77歲的魏爺爺20年前罹患口腔癌，並有中風、心肌梗塞病史，2年前開始參與診所附設日照中心的課程，此前曾因喪偶、孩子忙碌沒空陪伴，覺得自己像「孤單老人」，但參與日照中心的活動後，有很多老朋友可以一起聊天，還能運動，讓他現在「快樂、健康、身體勇」。

71歲的戴阿姨則提到，過去曾吃很多藥，血糖卻都沒得到很好的控制，現在每天用1次胰島素，加上診所營養師專門提供衛教，讓她清楚「怎麼吃」，血糖才得以穩定下來，她每週也會到診所的巷弄長照站參與活動，每天眼睛張開都想來上學，和其他朋友互動。

「未來成為長者的我們希望怎麼被對待，我們現在就學著用這樣的態度對待長者」，陳宏麟指出，高齡、病齡長期、共病等3大危機下，早期介入、預防惡化，是避免長者陷入失能困境的關鍵，除提供看診服務外，診所也設有藥局、長照據點、銀髮健身俱樂部等設施，提供患者全面的照顧服務。

此外，陳宏麟說，診所大量運用數位工具，只要使用健保卡或診所的QR Code小卡，就能把個人資料帶入，並記錄血壓、血糖或運動器材使用數據，甚至15分鐘就能完成患者血壓、血糖量測、問診、疫苗接種等服務。

善用智慧數據 控管慢性病

陳宏麟也提到，診間將多項資料整合在同一平面，讓患者更容易了解醫師所說明的內容，並提高對醫師的信賴與醫囑遵從度，未來在超高齡化挑戰下，長者照顧挑戰只會更大，希望健保署所推行的家醫大平台能加強資訊整合，並落實「三高防治888計畫」，避免民眾因長期的慢性病問題，增加未來的重症或失能風險。

▲健保署長石崇良（左）、陳宏麟醫師（右）合影。（記者林志怡攝）

▲健保署長石崇良（左）、陳宏麟醫師（右）合影。（記者林志怡攝）

▲戴阿姨（右）和魏爺爺都很感謝陳宏麟醫師提供的糖尿病照護及長者服務。（記者林志怡攝）

▲戴阿姨（右）和魏爺爺都很感謝陳宏麟醫師提供的糖尿病照護及長者服務。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中