基層診所跨足長照 阿公阿嬤天天期待來上課

▲長者運動器材結合遊戲，增加長者使用意願。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

長者聽到日照中心，往往都會產生「被關起來」的恐懼。位於南投埔里的陳宏麟診所結合看診、日間照顧與高齡健身，提供各式課程，鼓勵長者走出家門，除了保持運動，也能彼此相伴。參與活動的長者也笑說，自從參加診所附設日照中心的活動後，有很多朋友可以說話，每天都很期待「來上課」。

結合看診、日照中心與高齡健身

現年77歲的魏爺爺20年前罹患口腔癌，並有中風、心肌梗塞病史，2年前開始參與診所附設日照中心的課程，此前曾因喪偶、孩子忙碌沒空陪伴，覺得自己像「孤單老人」，但參與日照中心的活動後，有很多老朋友可以一起聊天，還能運動，讓他現在「快樂、健康、身體勇」。

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71歲的戴阿姨則提到，過去曾吃很多藥，血糖卻都沒得到很好的控制，現在每天用1次胰島素，加上診所營養師專門提供衛教，讓她清楚「怎麼吃」，血糖才得以穩定下來，她每週也會到診所的巷弄長照站參與活動，每天眼睛張開都想來上學，和其他朋友互動。

「未來成為長者的我們希望怎麼被對待，我們現在就學著用這樣的態度對待長者」，陳宏麟指出，高齡、病齡長期、共病等3大危機下，早期介入、預防惡化，是避免長者陷入失能困境的關鍵，除提供看診服務外，診所也設有藥局、長照據點、銀髮健身俱樂部等設施，提供患者全面的照顧服務。

此外，陳宏麟說，診所大量運用數位工具，只要使用健保卡或診所的QR Code小卡，就能把個人資料帶入，並記錄血壓、血糖或運動器材使用數據，甚至15分鐘就能完成患者血壓、血糖量測、問診、疫苗接種等服務。

善用智慧數據 控管慢性病

陳宏麟也提到，診間將多項資料整合在同一平面，讓患者更容易了解醫師所說明的內容，並提高對醫師的信賴與醫囑遵從度，未來在超高齡化挑戰下，長者照顧挑戰只會更大，希望健保署所推行的家醫大平台能加強資訊整合，並落實「三高防治888計畫」，避免民眾因長期的慢性病問題，增加未來的重症或失能風險。

▲健保署長石崇良（左）、陳宏麟醫師（右）合影。（記者林志怡攝）

▲戴阿姨（右）和魏爺爺都很感謝陳宏麟醫師提供的糖尿病照護及長者服務。（記者林志怡攝）

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