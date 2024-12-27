6旬男攝護腺腫大像橘子 夜尿滴不出

▲張朋暉醫師（右）表示，50歲以上男性中，約有5成有攝護腺肥大問題。（記者黃旭磊攝）

記者黃旭磊／台中報導

冷氣團持續南下，62歲汪先生每晚數度起床，膀胱脹滿還無法排尿，即使用力排尿仍滴漏，起初以為正常老化，經就醫接受肛門指診、超音波及尿流速檢查，查出攝護腺增生「腫大像顆橘子」，導致急性尿滯留，經自費接受微創雷射攝護腺剜除術治癒。

微創雷射攝護腺剜除術治癒

烏日林新醫院泌尿科醫師張朋暉表示，攝護腺位於膀胱下方，隨著年齡增長，攝護腺逐漸增生進一步壓迫尿道，導致頻尿、夜尿及排尿困難無力等症狀，據臨床統計，50歲以上男性中有5成比例有攝護腺肥大問題，到了80歲以上，更高達8成比例有此困擾。

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醫療團隊指出，目前攝護腺微創手術多元，包括經尿道攝護腺切除手術、雙極電刀經尿道攝護腺切除手術、雷射經尿道攝護腺切除手術等，多為自費療程，建議與泌尿科醫師討論適合治療方案，而雷射攝護腺剜除術採微創方式，透過內視鏡，利用雷射能量將增生攝護腺組織從包膜中剝除，術中出血少、恢復快，特別適合高齡患者、或服用抗凝血藥物患者。

汪先生術後3天恢復順暢排尿，晚上不再當「一夜3次（排尿）郎」，告別長期服藥生活。

張朋暉建議，康復後還是要適量飲水、均衡飲食，避免便秘，至於中高齡男性若有夜尿頻仍問題，初期可接受放鬆攝護腺平滑肌、減緩膀胱張力，或縮小攝護腺藥物治療。

▲影像檢查顯示，攝護腺增生「腫大像顆橘子」。（烏日林新醫院提供）

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