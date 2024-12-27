長庚醫院研究 腸泌素助糖友防腎功能惡化

▲長庚醫院研究，腸泌素（瘦瘦針）可減少25%的腎功能惡化。（記者吳亮儀攝）

記者吳亮儀／台北報導

62歲的張先生在35歲時就已經被診斷罹患糖尿病，並在40歲合併高血壓，腎功能也慢慢惡化到慢性腎病第4期，連腿部傷口都好不了；經醫療團隊建議使用腸泌素（瘦瘦針）控制血糖，才緩步穩定病情。

基隆長庚醫院心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心表示，腸泌素是腸胃道分泌的荷爾蒙，也是最近幾年非常熱門的具控制血糖和減重作用的藥物，後來更被發現使用在糖尿病患身上還可以減少心血管疾病發生。

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陳天心表示，但因目前在進行腸泌素的臨床研究時合併慢性腎病的糖尿病病人通常被排除，所以不清楚使用腸泌素對腎病糖尿病病友的腎功能，甚至心血管有什麼影響，因此利用長庚資料庫，針對有使用腸泌素糖尿病合併慢性腎病第4期跟第5期的病患族群做觀察性研究。

長庚研究：腸泌素可控制血糖

陳天心指出，在長庚資料庫總共8922位糖尿病合併慢性腎病人中，研究發現，使用腸泌素可以減少25%的腎臟功能惡化，同時還可以減少26%因為血管阻塞引起的截肢或者手術，雖然罹患心肌梗塞跟腦中風沒有明顯減少，但是有使用腸泌素的病人族群還是因為上述原因減少29%的死亡率，同時相較對照組，仍然可以減少平均2公斤的體重與減少1.6%的糖化血紅素。

陳天心指出，腸泌素在糖尿病合併慢性腎病的病人合併使用時，可以保護肢體血管，避免截肢，並且減少腎臟功能惡化跟死亡率，甚至在減重的效果也仍存在。不過使用腸泌素需要注意有些患者會有腸胃道副作用，特別是噁心、嘔吐感，甚至便秘，建議應在醫師跟藥師衛教下使用。

糖尿病對病人身體7大系統會造成併發症，如視網膜病變、腎病變、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病及新陳代謝疾病等；而視網膜病變嚴重時會導致失明，腦血管疾病會導致中風，周邊血管疾病會導致截肢，腎病變會導致腎衰竭洗腎等。根據統計，國內糖尿病合併腎病在2022年已經上升到36萬多人。

▲長庚醫院研究，腸泌素（瘦瘦針）對控制血糖治療有效果。（記者吳亮儀攝）

▲基隆長庚醫院心臟影像醫學科主任楊甯貽（左起）、心臟電生理與心律不整醫學科醫師陳天心、院長賴旗俊、醫研部主任陳志豪昨天共同發表研究成果。（記者吳亮儀攝）

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