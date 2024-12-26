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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

長期飲酒休克 連續性腎臟替代療法救命

2024/12/26 05:30

▲馬皓瑋醫師（左）說明連續性腎臟替代療法（CRRT）可改善患者的代謝性酸血症及乳酸中毒。（基隆醫院提供）

▲馬皓瑋醫師（左）說明連續性腎臟替代療法（CRRT）可改善患者的代謝性酸血症及乳酸中毒。（基隆醫院提供）

記者盧賢秀／基隆報導

55歲王先生有高血壓及糖尿病的病史，長期飲酒，最近出現腹痛、食慾不振、全身無力、意識恍惚，到醫院急診時已呈休克狀態，有敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎，可能合併急性冠心症。醫師緊急採取連續性腎臟替代療法（CRRT），改善代謝性酸血症及乳酸中毒，後續接受心臟科心導管及胰臟治療，目前已出院。

王先生在物流公司上班，平時喜歡與朋友小酌、常喝醉，他患有高血壓及糖尿病，長期接受治療，5、6年前曾因大量飲酒後腹痛住院。最近他與朋友聚餐喝高粱酒與啤酒，回家後上腹疼痛，且食慾不振。

改善代謝性酸血症及乳酸中毒

他休息1天後身體不適緩解，又繼續找朋友喝酒，當晚覺得噁心想吐、上腹痛，隔天全身無力，到診所就醫診斷是急性胰臟炎。在家臥床休息，卻持續飲酒，家人發現他意識恍惚、呼吸急促，緊急送往衛生福利部基隆醫院急診治療。

急診醫師評估，王先生生命徵象不穩定且血壓偏低，做各項檢查後，判定為休克狀態，有敗血症、急性腎損傷、急性胰臟炎、急性代謝性酸血症及嚴重乳酸中毒，可能合併急性冠心症。

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋表示，考量病人嚴重休克，持續低血壓無法進行傳統的血液透析治療，決定採取連續性腎臟替代療法（CRRT），以連續性靜脈至靜脈血液透析過濾術治療，在48小時內改善代謝性酸血症及乳酸中毒，生命徵象及意識逐漸恢復，急性胰臟炎也緩解。

馬皓瑋說，病患的血流動力學相對穩定後，接受心導管治療，使冠心症獲得顯著改善，目前心臟、胰臟、腎臟功能逐漸恢復。王先生從鬼門關前走一回決定戒酒，開始重視健康與慢性病治療。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

▲衛福部基隆醫院引進連續性腎臟替代療法（CRRT）的設備，為緊急患者進行血液透析過濾術治療。（基隆醫院提供）

▲衛福部基隆醫院引進連續性腎臟替代療法（CRRT）的設備，為緊急患者進行血液透析過濾術治療。（基隆醫院提供）

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