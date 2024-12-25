男業務上顎整排齲齒 All on 4植牙展笑顏

▲奇美醫學中心All on 4植牙搭配數位科技輔助。（記者吳俊鋒攝）

記者吳俊鋒／台南報導

擔任業務的65歲彭姓男子，上顎多達8顆末期齒列牙深部齲齒，平時總是不敢張口大笑，因此決定重建假牙，卻又擔心分段治療在缺牙空窗期與客戶談話時會「漏風」，影響業績，最後選擇一次到位的「All on 4 植牙」，成功再現笑顏。

講話不怕會漏風

奇美醫學中心牙醫部贋復科醫師林靖傑表示，為彭男重建假牙，先以口腔數位掃描現存齒列並拍照記錄，搭配牙科錐狀束電腦斷層，分析顏面外觀、微笑曲線、牙齒咬合排列及顎骨骨量等資訊。

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醫療團隊先拔除彭男深部齲齒，在數位植牙導板輔助下，避開神經血管與鼻竇，植入5顆術前規劃好位置的植體，再安裝預先製作的臨時固定式假牙。經過3個月植體骨整合，追蹤穩定，後續完成正式植牙。

治療時間大幅縮短

林靖傑指出，1顆牙齒喪失，有機會以單顆植牙或牙橋重建，但一整排牙都有嚴重蛀牙、牙周病，就無法治療，稱為「末期齒列」。傳統植牙手術可能需額外補骨補肉，All on 4 植牙則適合有看診恐懼、時間不充裕的族群，僅需一次手術完成固定式假牙。

林靖傑表示，All on 4 植牙選定的位置較有彈性，植體可向遠心傾斜，避開上顎鼻竇及下顎下齒槽神經血管，確保手術安全，也能讓假牙往後延伸，強化咀嚼功能。All on 4 植牙至少4至6顆植體，手術當天就立即植入固定式假牙，大幅縮短治療時間，但單顎費用約80萬至96萬元。

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