微創手術 助OL擺脫「肩」苦生活

▲筆尖指示處為肩關節鏡術後傷口，幾乎看不到手術痕跡，且患者術後肩部活動角度大幅進步，不再感到疼痛。（安南醫院提供）

記者王俊忠／台南報導

1位40歲女上班族，因為肩關節疼痛嚴重影響上班情緒，夜間睡覺翻身壓到也會痛醒，導致上班痛苦、下班後無法好好休息。她嘗試各式復健治療，但經常好了1天，隔天仍然疼痛，花了不少時間和金錢。之後經核磁共振檢查揪出病因，並做微創肩關節鏡手術，終於在1個月內告別疼痛，活動角度大幅進步，不必再為肩痛苦惱了。

台南市立安南醫院骨科醫師方啓榮表示，肩關節是人體活動角度最大的關節之一，因為人們平時使用到肩部的次數繁多，肩部疼痛和功能障礙成為常見的日常困擾。但隨著醫療技術進步，微創「肩關節鏡」逐漸發展為治療相關問題的新選擇，不僅能有效解決多種肩部問題，還可幫助患者術後快速恢復，重返正常生活。

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肩關節鏡切口小、恢復快

方啓榮說，肩關節鏡的適應症廣泛，包括肩關節旋轉肌腱斷裂、肩關節不穩定、五十肩、關節唇撕裂及骨刺等問題。透過肩關節鏡，可在關節內清楚查看受損組織，進行必要修復，且較傳統開放手術的切口小、出血少，術後疼痛感減輕，使患者承受的生理及心理壓力皆大幅降低。

除了提高手術效能外，方啓榮提到肩關節鏡的另一大優勢，在於術後恢復速度。他說，許多患者在手術後不到1週，可開始做輕度康復鍛煉，甚至有部分患者在手術當天或隔天，即可進行早期活動及鍛煉，有助於更短時間內重回工作及運動，極大化改善生活品質。

「早期復健對於肩關節鏡手術後的恢復至關重要。」方啓榮表示，通常會根據患者的具體情況制定個人化復健計畫，像是針對肩部肌肉強化和靈活性訓練，可減少術後僵硬感、促進血液循環與受損組織癒合，而後患者可逐步增加活動強度，最終達到恢復推舉及舉重等多項活動的目標。

▲肩關節鏡手術可藉由很小的切口展現清楚視野。（安南醫院提供）

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