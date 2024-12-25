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健康 > 抗老養生 > 運動復健

青年車禍重創顏面 置換顳顎關節重生

2024/12/25 05:30

▲術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置。（林口長庚醫院提供）

▲術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置。（林口長庚醫院提供）

記者吳亮儀／台北報導

34歲葉先生在5年前因車禍導致臉部雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成顏面變形、牙齒咬合不正等問題，連吃東西都很困難，只能仰賴流質食物，且容貌變化影響社交。不過，他接受「全人工顳顎關節置換手術」後，臉部恢復對稱，能正常咀嚼，不再出現顳顎關節咬合異常、無力和張口受限等症狀，也沒有感染或排斥反應，整體預後良好。

臉部恢復對稱、咬合正常

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，顳顎關節或其周圍結構常因創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。

根據健保署資料統計，台灣約有20%到25%人口患有顳顎關節障礙症候群。治療上通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大多可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術治療。

廖漢聰指出，5年前幫忙葉先生向衛福部申請專案進口所需的全人工顳顎關節器材，術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。

廖漢聰強調，全人工顳顎關節置換手術需要特別注意的是，因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形。

全人工顳顎關節獲准上市

這項手術特別適用於因創傷、退化性疾病、纖維化或骨性關節僵硬、先天性缺損而需要修復者。目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。

廖漢聰指出，以美國每年每百萬人有2到3人需要人工顳顎關節置換手術，推估台灣每年約有50到70名患者會受惠於此項手術。不過，目前該項治療屬於自費，無健保給付，經濟成本較高。

▲個案葉先生（左）與廖漢聰醫師（右）合影。（記者吳亮儀攝）

▲個案葉先生（左）與廖漢聰醫師（右）合影。（記者吳亮儀攝）

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