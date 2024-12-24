自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

打籃球傷大腿 1週後肌肉「長骨頭」

2024/12/24 05:30

▲患者股四頭肌的肌肉裡長出「骨頭」，醫學上的「骨化性肌炎」。（中醫大新竹附醫提供）

▲患者股四頭肌的肌肉裡長出「骨頭」，醫學上的「骨化性肌炎」。（中醫大新竹附醫提供）

記者廖雪茹／新竹報導

15歲的青少年高中籃球員在比賽中，他的大腿前側被對方球員的膝蓋給「釘」到了，即俗稱的「吃雞腿」，而出現腫脹、痙攣甚至疼痛，就醫經超音波檢查，顯示明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫，醫師當下抽吸出血腫治療；沒想到1週後門診追蹤，股四頭肌的肌肉裡居然長出了「骨頭」。

中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳表示，「股四頭肌肌肉挫傷」是籃球運動中常見的身體碰撞所導致的運動傷害，從輕微的腫脹、痙攣、皮下瘀血到嚴重的肌肉撕裂傷及血腫都有可能。他當下給予這名青少年超音波導引抽吸出血腫，再用彈性繃帶給予加壓，預防腫脹及讓受傷的肌纖維靠近；1週後的門診追蹤，患者股四頭肌的肌肉裡長出「骨頭」，就是醫學上的「骨化性肌炎」。

「骨化性肌炎」易發生在年輕人

何宇淳指出，肌肉挫傷是常見的運動傷害，但是骨化性肌炎就比較少見，它比較容易發生在15到30歲年輕人，這種特殊的情況是因為肌肉受傷後，間質細胞過度活躍，分化形成了鈣化性組織，也就是骨頭的生成。

「骨化性肌炎」可以服用非類固醇消炎藥，降低受傷組織的發炎性反應及緩解症狀，輔以物理治療的冷熱交替療法及關節運動，來消除腫脹及維持肌肉的彈性。

服用非類固醇消炎藥緩解

何宇淳提醒，為避免讓受傷的肌肉過度的刺激，不可以去做推拿，因為可能會讓骨化的情形變嚴重。骨化性肌炎需要頻繁的門診超音波追蹤，有些人的骨化會慢慢地吸收消失，有些人的骨化，若是影響到關節活動，就需要考慮手術的治療。

何宇淳強調，青少年由於身體結構與成人不同，例如生長板尚未完全癒合，細胞生長分化快速，所產生的運動傷害及復原的情形也會跟成人不一樣。所以，運動時一定要做好防護措施。

▲患者經超音波檢查，顯示明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫。 （中醫大新竹附醫提供）

▲患者經超音波檢查，顯示明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫。 （中醫大新竹附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中