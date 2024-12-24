起床就下背痛 僵直性脊椎炎作怪

▲陳昭宇醫師強調，僵直性脊椎炎著重症狀控制，多元療法並進，可提升生活品質。（記者吳俊鋒攝）

記者吳俊鋒／台南報導

55歲黃姓男子從年輕時開始，早上一起床就會有下背疼痛的問題，直到午後才緩解，原以為與睡姿有關係，四處求診，才檢查出是僵直性脊椎炎；後來症狀陸續擴散至頸、髖部，還有雙側肩膀等，奇美醫學中心以免疫調節藥物，搭配運動、復健治療與生活型態改變，已逐步緩解。

症狀擴散至頸、髖部、雙側肩

奇美風濕免疫科主治醫師陳昭宇表示，僵直性脊椎炎是影響脊椎與骨盆關節的慢性炎症性疾病，好發在20至40歲的男性，主要症狀為下背部、臀部的疼痛，也就是所謂的發炎性下背痛，台灣盛行率為0.1至0.4%。初次症狀時多小於40歲，逐步頻繁出現，清晨快起床，常有雙側臀部交互疼痛，醒來活動後，症狀才緩解，但期間長達1小時以上，休息也無濟於事，發生時間持續超過3個月，年輕族群要注意。

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陳昭宇提到，研究顯示，僵直性脊椎炎與B27型人類白血球（HLA-B27）抗原基因有關，雖然是遺傳問題，但環境因素（如抽菸），以及免疫系統異常等，也可能促進疾病的發展。

免疫調節藥物搭配復健可改善

陳昭宇透過X光檢查，發現黃男的雙側薦腸骨關節完全融合，頸椎下段到腰椎也有脊椎黏合情況，但他長期使用非類固醇消炎藥，因此改以別的免疫調節藥物。

僵直性脊椎炎最終可能出現脊椎融合的情況，形成所謂的「竹節狀脊椎」，部分會有其他關節炎，或因著骨點發炎導致腳後跟痛、胸痛、膝蓋附近疼痛，甚至影響眼睛、腎臟、心臟、肺臟等器官，堪稱全身性的疾病。陳昭宇指出，僵直性脊椎炎無法根除，著重症狀控制，多元療法並進，也可提升生活品質，診斷上常依賴於臨床症狀、病史，以及包含X光、核磁共振，還有抗原檢測等方式，力求早期發現。

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